Fiducia. Bene consumatori, male imprese

L'indice del clima dideifa registrare a settembre un aumento contenuto rispetto ad agosto, passando da 111,9 a 112,2. Lo fa sapere l'Istat in base all'indagine condotta nella prima metà del mese di settembre. Lieve calo per le:l'indice cala da 98,8 di agosto a 98,5. Negativi i comparti manifattura e commercio al dettaglio, in calo rispettivamente da 99,6 a 98,8 e da 109,9 a 107,6.Positivi invece servizi e costruzioni, in aumento da 97,4 a 98,5 e da 140,4 a 143,2.(Di venerdì 27 settembre 2019)