Egitto | una gola profonda fa tremare Al Sisi | “È un corrotto” Scontri e proteste in

Fonte : fanpage

(Di venerdì 27 settembre 2019) Mohammad Ali, l' ex imprenditore edile ed attore vicino al generale e Presidente egiziano Al, per anni ha costruito per il dittatore ville e palazzi in tutto il paese. Ora è fuggito all'estero e su Facebook racconta la corruzione del regime egiziano. Nomi e cognomi di alti funzionari, generali, ministri e lo stesso Alcoinvolti in presunti traffici: dal cimitero costruito con i fondi pubblici in favore della madre di Al, alla cresta che i generali fanno per la concessione di appalti pubblici ad altri militari. Il regime egiziano ha negato le accuse e ha fatto partire un'ondata di arresti di chi sui social ha condiviso i video di Mohammad Ali. Sulla sua testa pende una taglia di 300 mila euro.

