Choc in un parco di Ancona | siringhe infilzate agli alberi ancora piene di sangue

(Di venerdì 27 settembre 2019) Lavinia Greci Accade in uncittadino vicino a una scuola elementare e al mercato rionale. La cittadinanza teme che qualcuno possa ferirsi con gli aghi. Appesoarbusti anche uno specchietto, che serve ai tossicodipendenti a trovarsi le vene del collo Duepieni dinei tronchi. Accade ad, nel cuore del centro cittadino, nella zona del Piano, vicino al mercato rionale di piazza D'Armi e non lontano da una scuola elementare, dove ogni giorno passano e transitano i bambini. Sono circa un centinaio: alcune contengonodel, altre sono cadute per terra e gli aghi sono visibili a tutti. Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, il parchetto di via Folli è una zona frequentata per la maggior parte dai tossicodipendenti, che trovano riparo lì in cerca di un luogo dove iniettarsi le dosi di eroina. Ma la preoccupazione ...

