Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Ho strisciato ai suoi piedi. Implorandolo di smettere. Lui mi ha guardato con aria di sfida e si è acceso una canna, l’ottava in un pomeriggio. Ho preso i mozziconi dal portacenere di casa, li ho contati uno ad uno, ho scattato una foto e l’ho mandata al padre. Nessuna reazione. L’ultima volta che avevo strisciato era stato 21 anni fa, quando lui era dentro la pancia, al sicuro. Non tanto. Al sesto mese rischiavo di perderlo. Il ginecologo mi prescrisse riposo assoluto, mi inchiodò al letto. Da lì potevo solo trascinarmi per terra per andare al gabinetto. Ho desiderato questocon tutta l’anima e adesso vederlo con il cervello inè una ferita che cammina. Che viaggia con me. Ha scelto di andare a studiare a Los Angeles. Io contraria, glielo ha consentito la carta di credito del padre. Già, la California, tutto surf e beach girl, dove guarda caso dal primo gennaio del 2018 è ...

Cascavel47 : Vedi un figlio in fumo e cambi idea sulla cannabis legale. Enjoy! - ilfattoblog : 'Ho strisciato ai suoi piedi. Implorandolo di smettere. Lui mi ha guardato con aria di sfida e si è acceso una cann… - nardomi62 : @Sara90523096 @Maurizi40055102 Dovete sapere che il comico Grillo, ha molte ma molte conoscenze. Vedi figlio, vedi… -