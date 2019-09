Sciopero per il clima | Nardella vuole andare in piazza ma i giovani non gradiscono

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Darioha un problema. Il movimento Friday for Future non è manipolabile o strumentalizzabile. Il sindaco di Firenze tenta in queste ore di far propria l’Onda ambientalista mossa da Greta Thunberg e che vedrà il suo apice durante il Globalte Strike di venerdì 27. “Sarò incon i– ha dichiarato l’amministratore del Partito Democratico. In una battaglia così importante come quella del cambiamentotico c’è bisogno del contributo di tutti. Se poi il mondo politico, oltre ad aderire introduce delle misure concrete è ancora meglio”. Per Friday for Future Firenze le parole disono “intollerabili“, a loro avviso non è questo lo spirito della manifestazione che partirà alle 9 daSanta Maria Novella e che vedrà migliaia di persone rivendicare misure concrete per superare il sistema economico ...

Tg3web : Prosegue al cimitero di Terni la protesta di una donna, in sciopero della fame da ieri, per chiedere chiarezza sull… - RobertoBurioni : Sarò arcaico ma il modo migliore e più efficace per migliorare il mondo è partire dal miglioramento di se stessi. S… - Tg3web : #ClimateStrike Domani sarà la grande giornata di mobilitazione per il clima, con lo sciopero generale dei ragazzi d… -