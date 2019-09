Partita la beta EMUI 10 su Huawei Mate 20 il 26 settembre | da dove e con cosa si parte

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 26 settembre 2019) Oggi 26la distribuzione dell'aggiornamento10 sui20. Il grande passo è stato preannunciato, nei giorni scorsi, dal via alle iscrizioni al programma sperimentale. Ora, come conseguenza, la relativa OTA del pacchetto è stata resa disponibile per chi ha deciso dicipare alla fase di test. Dasicon la distribuzione della10 sui20? C'era da aspettarselo, il primo rilascio è appena stato lanciato in Cina, da sempre apripista dei roll-out sperimentali ma pure definitivi del produttore asiatico. Per l'esattezza il firmware ora pronto è quello etichettato con sigla10.0.0.146. I modelli raggiunti dall'update sono invece i20,20 Pro,20 RS Porsche Design e20 X (4G). Se la distribuzione della10 sui20 èin Cina in queste ore, quando ...

OptiMagazine : Partita la beta #EMUI10 su #HuaweiMate20 il 26 settembre: da dove e con cosa si parte - AlexBoscarato : -