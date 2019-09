Ormai i robot di Boston Dynamics si muovono come ginnasti

Fonte : wired

(Di giovedì 26 settembre 2019) Sembra non conoscere ostacoli Atlas, uno dei più popolarisviluppati da, azienda nata in seno al MIT, acquisita da Google nel 2013 e ora di proprietà della giapponese Softbank. Abilità e flessibilità sono le virtù più spiccate dell’androide, che ha già dimostrato di sapersi destreggiare con il parkour, e che negli ultimi mesi ha registrato altri passi in avanti,certificano le immagini della clip qui sopra. Atlas mostra le sue doti esibendosi in verticali, capriole, salti e giravolta a 360 gradi. La stessa azienda ha specificato che l’efficacia dell’umanoide nella sequenza registrata si aggira attorno all’80%, con otto tentativi riusciti ogni dieci tentati. A consentire ad Atlas di muoversi utilizzando l’intero corpo è la combinazione tra un modello predittivo che permette di legare le varie manovre in maniera fluida e un algoritmo che trasforma ogni manovra ...

