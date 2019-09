LIVE Slovenia-Polonia 1-1 | Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA | i padroni di casa

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-26 MURO DI KONARSKI SU CEBLUJ! Laimpatta. 24-25 ACE DI BIENIEK! Sta succedendo di tutto. 24-24 Cebulj ha avuto la palla per chiuderla, Leon fa buona guardia a muro, si va ai vantaggi. 24-23 Time-out di Heynen, Gasparini se ne va al servizio da freddo. 24-23 Non passa stavolta la sua battuta, set-point, entra Gasparini per alzare il muro. 23-23 Zona di conflitto tra Urnaut e Cebulj, mamma mia… 23-23 ACE DI KUBIAK, CHE CORAGGIO! 23-22 Secondo time-out in pochi minuti per Giuliani, che non vuole lasciare nulla al caso. 23-22 Parallela interna del capitano polacco, che adesso si porta al servizio. 23-21 Imprecisioni da una parte e dall’altra, ne approfitta alla fine Cebulj di prima intenzione. 22-21 Kubiak non sbaglia due volte, diagonale lunga tra posto 6-5 per lui. 22-20 Pallonetto spinto di Stern in ...

