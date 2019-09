Lecce | scoperta tomba del V sec avanti Cristo con padre e figlio abbracciati

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Emanuela Carucci Gli scavi sono stati effettuati dal laboratorio di antropologia fisica dell'Università del Salento. Il rinvenimento in una necropoli dei Messapi Un abbraccio che dura da più di 2mila anni quello train una necropoli del età messapica a RocaVecchia, località presso Melendugno, in provincia di.Gli archeologi del laboratorio di antropologia fisica dell'Università del Salento hanno scoperto, ieri, unadel V secolo a.C. con alcuni resti ossei. Dopo lo scavo, la grande sorpresa: due corpi uniti da un abbraccio che ha sfidato i secoli.Si tratta di "una sepoltura bisoma (è unacon due corpi, ndr) di un adulto e un subadulto: una rarità in questa necropoli caratterizzata da deposizioni singole o tombe collettive con deposizioni differite" hanno dichiarato sulla pagina Facebook gli studiosi salentini. gallery 1758787 Tutto fa ...

