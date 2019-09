Di Maio: ora introdurre vincolo mandato

Il ministro degli Esteri e leader M5S Di, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, annuncia che vuole mettere fine al "cambio di casacche" in Parlamento. "E' il momento diildi: se passi ad un'altra forza politica vai a casa". Poi parlando della prossima Manovra: "Faremo una lotta senza quartiere all' evasione fiscale,mo il carcere per i grandi evasori". Legge sul fine vita? "Il Parlamento è sovrano". E in vista della riunione sulla Libia: è per dire di "parlare con una sola voce"(Di giovedì 26 settembre 2019)