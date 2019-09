Anticipazioni Uomini e Donne | Sara Tozzi Abbandona il Trono Classico!

Uomini e Donne/ Anticipazioni : chi prenderà il posto di Sara Tozzi? - trono classico - : Uomini e Donne, chi prenderà il posto di Sara Tozzi: Javier Martinez ha ancora speranze di accomodarsi sulla mitica poltrona rossa?

Uomini e Donne Anticipazioni : SARA TOZZI lascia il trono classico : Primo ritiro nella nuova stagione di Uomini e Donne, che ha preso ufficialmente il via su Canale 5 lunedì 16 settembre; dalle anticipazioni rilasciate da Il Vicolo delle News, è emerso infatti che la tronista SARA TOZZI ha deciso di abbandonare anzitempo il dating show condotto da Maria De Filippi. Uomini e Donne, scorse registrazioni: SARA piange per Javier Come abbiamo già avuto modo di segnalare ai nostri lettori, nelle poche puntate di ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma alza la gonna - Tina la attacca : Gemma Galgani spiazza tutti con un gesto nel Trono Over di Uomini e Donne Il giovedì a Uomini e Donne sarà all’insegna del divertimento, ma anche delle liti. Le Anticipazioni del programma condotto da Maria De Filippi svelano che l’appuntamento odierno con il talk dei sentimenti sarà con il Trono Over. L’ultima puntata settimanale dedicata al segmento senior della trasmissione stupirà tutti. Sarà Gemma Galgani a spiazzare il ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Ida Platano ed Armando Incarnato si Sono Baciati! Riccardo Sconvolto! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani offende pesantemente Anna Tedesco. Ida Platano ed Armando Incarnato si baciano. La reazione di Riccardo Guarnieri, non convince! Tina ha perso chili! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani snobbata da un cavaliere. Lei si scioglie in lacrime e corre da lui in camerino! Tina Cipollari la prende in giro per un doppio senso! Presso gli studi Titanus di Roma, si Sono svolte le nuovissime ...

Anticipazioni Uomini e donne 26 settembre : la Galgani sfila e Tina si scaglia contro : Prosegue l'appuntamento in tv con Uomini e donne e dopo la puntata del trono classico e le due del trono over, ecco che giovedì 26 settembre saranno ancora i protagonisti del trono over a tenere banco su Canale 5 con le loro tormentate vicende sentimentali. Come anticipato sulla pagina Instagram del dating show di Maria De Filippi, andrà in onda il terzo appuntamento di questa settimana con il trono senior, il quale si preannuncia caratterizzato ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Pamela ha un nuovo amore - Ida in lacrime : Riccardo Guarnieri fa una scenata di gelosia a Ida Platano nel Trono Over di UeD Uomini e Donne è tornato a far compagnia al pubblico di Canale5 da appena due settimane e il salotto di Maria De Filippi si è già infuocato. La puntata odierna del talk dei sentimenti Mediaset punterà i riflettori su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ida in questi giorni avrebbe iniziato a sentire due cavalieri: Armando e Ivan. Con quest’ultimo non ci ...

Anticipazioni Uomini e donne Trono Over : Gemma interessata a JeanPierre - Gianfranco chiude : Si è tenuta ieri 24 settembre una nuova registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne, la cui prima parte è stata dedicata, come abitudine, a Gemma Galgani e alla conoscenza di nuovi cavalieri. Si è ripartiti, in particolare, da quanto accaduto in precedenza con JeanPierre in merito alla confessione fatta ad Anna. L'uomo, infatti, aveva ammesso di non essere davvero interessato alla Galgani. Questo confronto, durante il quale non sono ...

