Xiaomi Mi Mix Alpha | smartphone con display surround

Un brevetto Apple ricorda il design di Xiaomi Mi MIX Alpha : Lo Xiaomi Mi MIX Alpha è senza dubbio uno degli smartphone più affascinanti e particolari tra quelli annunciati nel 2019 ma forse non è così rivoluzionario

Guardate quanto è bello Xiaomi Mi MIX Alpha in questi nuovi video promozionali : Xiaomi si è affidata a Visionox per il display OLED avvolgente dell'incredibile Xiaomi Mi MIX Alpha: diamo un'occhiata allo smartphone in una nuova serie di video.

Xiaomi Mi Mix 4 potrebbe arrivare a breve e impiegare il sensore da 108 MP di Samsung : Si vocifera che Mi MIX Alpha potrebbe essere Xiaomi Mi Mix 4 i cui rumor sono iniziati prima dell'apparizione dell'innovativo concept phone, il che potrebbe far pensare che Mi Mix 4 non verrà mai rilasciato. Con un post su Weibo, il famoso tipster Ice Universe ha affermato che Xiaomi Mi Mix 4 non è stato cancellato, ma è ancora in fase di realizzazione e in dirittura di arrivo, inoltre ha suggerito che il dispositivo presenterà lo stesso ...

Xiaomi innova gli smartphone con Mi Mix Alpha : schermo su quattro lati e fotocamera da 109 megapixel : Ieri Xiaomi ha annunciato a Pechino il suo nuovo smartphone Mi Mix Alpha. Lascia a bocca aperta perché frantuma lo stereotipo di telefono cellulare così come lo conosciamo. Basta guardare una delle tante immagini diffuse dall’azienda per capirlo: non c’è un “davanti” e un “dietro”, uno schermo e un rivestimento posteriore. È tutto uno schermo, che avvolge entrambi i lati e i bordi laterali. È un piccolo ...

Date un'occhiata a queste straordinarie immagini reali di Xiaomi Mi MIX Alpha 5G : Le immagini reali di Xiaomi MIX Alpha catturate durante l'evento di presentazione odierno mostrano un concept phone dal design azzardato in quanto non si tratta di uno smartphone con schermo pieghevole, neanche di un dispositivo con schermo a doppia faccia e nemmeno con display a cascata, bensì racchiude diverse peculiarità che non sono mai state viste prima, a partire dal display curvo che avvolge quasi l'intero dispositivo.

Xiaomi Mi MIX 2S si aggiorna con le patch di sicurezza di settembre 2019 : Xiaomi Mi MIX 2S riceve un nuovo aggiornamento che porta con se le patch della sicurezza di Google aggiornate a settembre 2019.

Xiaomi Mi Mix Alpha - lo smartphone con lo schermo su tutti i lati : Xiaomi ha annunciato l'arrivo del nuovo Mi Mix Alpha, un concept rivoluzionario che potrebbe rappresentare il futuro dei prossimi smartphone top di gamma. Dopo aver azzerato bordi e cornici con il primo Mi Mix e aver proposto lo slider sul Mi Mix 3 che ti consentiva di far scivolare lo schermo verso il basso per far comparire la fotocamera, ora Xiaomi punta a riempire di pixel tutta la superficie del telefono, anche sulla cover. Così ...

Xiaomi presenta Mi Mix Alpha - lo smartphone con lo schermo su tutti i lati : (Foto: Xiaomi) Xiaomi Mi Mix Alpha è uno dei più estremi concept phone mai visti con non soltanto una scheda tecnica paurosa (basti citare la fotocamera da 108 megapixel) ma soprattutto un design inedito con lo schermo che oltrepassa i bordi e prosegue sul retro fino ad avvolgere quasi completamente la scocca. presentato a Pechino durante la presentazione di Xiaomi Mi Pro 5g, questo top di gamma stravolge il rapporto tra schermo e ingombro ...

Il concept Xiaomi Mi MIX Alpha è il primo smartphone tutto display : Xiaomi ha mostrato oggi il concept di Mi MIX Alpha, un nuovo smartphone a tutto schermo, senza fotocamera frontale e con un look pazzesco.

Con fotocamera da 100MP lo Xiaomi Mi MIX Alpha - anche se non pieghevole : Lo Xiaomi Mi MIX Alpha verrà presentato il 24 settembre, insieme ad alcuni altri prodotti, tra cui il Mi 9 Pro 5G, la MI TV Pro 8K e la MIUI 11. Come riportato dal portale 'gizmochina.com', la società aveva pubblicato un'immagine teaser che aveva lanciato l'ipotesi lo Xiaomi Mi MIX Alpha potesse corrispondere allo smartphone pieghevole che l'azienda ha pure in programma di presentare. In ultimo, invece, è emerso che il dispositivo avrà un ...

Xiaomi Mi MIX Alpha - Xiaomi Mi 9 Pro 5G - e Redmi 8 e Mi TV 8K : le ultime indiscrezioni : Tante novità in casa Xiaomi: Xiaomi Mi MIX Alpha con fotocamera da 100 megapixel, prezzi e colori di Xiaomi Mi 9 Pro 5G e Redmi 8 e nuova immagine di Xiaomi Mi TV 8K.

Non sarà pieghevole lo Xiaomi Mi MIX Alpha - ma vi piacerà lo stesso : Il successore del Mi MIX 3 dovrebbe corrispondere allo Xiaomi Mi MIX Alpha, un device altamente discusso e che dovrebbe presentare materiale molto pregiati: come riportato dal portale 'gizmochina.com', il titanio per la cornice, il biossido di silicio o silica come la costituente fondamentale del vetro e l'ossido di alluminio o alluminia, che sappiamo giocare una parte essenziale nella realizzazione di vetri ad alta resistenza. Lei Jun, ...

Materiali pregiati per Xiaomi Mi MIX Alpha - che nasconde molte sorprese : A pochi giorni dall'evento in cui sarà presentato, Xiaomi Mi MIX Alpha continua a essere al centro della scena, grazie a numerose anticipazioni da parte di Xiaomi.