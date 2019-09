Trump a Zelensky | “I need a favor”

Usa - Trump : “Impeachment? È caccia alle streghe. La chiamata a Zelensky era perfetta” : “Presidente cosa risponde a Nancy Pelosi che ha intenzione di avviare la procedura di impeachment?” chiede il cronista. “È solo un’altra caccia alle streghe, la peggiore nella storia politica”. Così Donald Trump ha commentato la messa in stato d’accusa del Presidente da parte dei parlamentari democratici. Il tycoon ha poi elencato i lati positivi della propria presidenza, dall’abbassamento del tasso di ...

Trump - diffusa la telefonata a Zelensky. «Fammi un favore - indaga su Biden» : Donald Trump nella telefonata a Voldymir Zelenski dello scorso luglio chiese di contattare il ministro della giustizia Usa William Barr per discutere la possibile apertura di un'indagine per...

Lo scandalo Ucraina travolge Trump : “Presidente Zelensky - indaga su Biden. Fammi questo favore” : scandalo Kievgate: è stata diffusa la trascrizione della telefonata tra Donald Trump e il presidente ucraino Voldymyr Zelenski, avvenuta lo scorso 25 luglio, nel corso della quale l'ex tycoon ha chiesto al suo interlocutore di contattare il ministro della giustizia Usa, William Barr, per discutere la possibile apertura di un'indagine per corruzione su Joe Biden e suo figlio. I Dem chiedono l'impeachment dell'inquilino della Casa Bianca.Continua ...

Trump chiese a Zelensky di indagare su Biden : «Fammi questo favore» : Donald Trump nella telefonata a Voldymir Zelenski dello scorso luglio chiese di contattare il ministro della giustizia Usa William Barr per discutere la possibile apertura di un'indagine per...

La telefonata Trump - Zelensky : «Vorrei che mi facessi un favore : indaga su Biden...» : La Casa Bianca diffonde un testo («non letterale») della conversazione in cui il presidente chiede al collega ucraino di indaga re su Biden. Nel testo non c’è traccia delle minacce

Trump a Zelensky : "Fammi questo favore" : 17.20 "Fammi questo favore. Qualunque cosa puoi fare è molto importante". Così il presidente Usa Trump al leader ucraino Zelensky ,nella telefonata del 24 luglio pubblicata dopo l'avvio di un'inchiesta Trump chiede a Zelensky di parlare con il suo avvocato Giuliani a proposito di un'indagine sul senatore democratico Joe Biden e suo figlio Hunter, manager di una società ucraina del gas. Nella telefonata,il presidente Usa non legherebbe la ...

Diffusa la telefonata di Trump a Zelensky : «Fammi un favore - indaga su Biden» : La Casa Bianca diffonde un testo («non letterale») della conversazione in cui il capo della casa Bianca chiede al collega ucraino di indaga re su Biden. Nel testo non c’è traccia delle minacce

Trump chiese a Zelensky di indagare su Biden : diffusa la trascrizione della telefonata : Donald Trump nella telefonata a Voldymir Zelenski dello scorso luglio chiese di contattare il ministro della giustizia Usa William Barr per discutere la possibile apertura di un'indagine per...

"Indagate su Biden". Trump diffonde il testo della telefonata con Zelensky : Il presidente Usa, Donald Trump , ha diffuso una trascrizione desecretata e senza modifiche della sua conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky , risalente al 25 luglio del 2019. Lo comunica la Casa Bianca, allegando il documento. La mossa giunge all’indomani dell’annuncio di un’indagine formale su Trump per impeachment da parte dei democratici. Trump è accusato di avere fatto pressioni su ...

Trump parlò di Biden con il leader ucraino Zelensky. Torna lo spettro dell'impeachment : Donald Trump ammette di aver sollevato il caso di Joe Biden con il leader ucraino Volodymyr Zelensky. E scoppia la polemica. I democratici attaccano a testa bassa il presidente americano: molti ne chiedono l’impeachment, ma sulla messa in stato d’accusa del presidente resta comunque una certa cautela.Il tycoon, a New York per l’Assemblea Generale dell’Onu, ha ostentato sicurezza: “Non prendo seriamente le minacce di ...