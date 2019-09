Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) PERMANGONO CODE SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DALLA BRACCIANESE A VIA TRIONFALE IN ENTRATA IN CITTA’ , PROSEGUENDO ILRALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI. CI SONO INVECE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE . INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI RALLENTA ILSULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SEMPRE PER UN INCIDENTE ILRALLENTA SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA CASILINA ALLA VIA ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Tiburtina rallentato fra bivio Gra e Via Casal dei Pazzi > Centro Città ­ #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-09-2019 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Scandicci - Coda A1 Bologna-Roma Coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna per traffico intenso. -