L’oceano | i ghiacci e i cambiamenti climatici | le scelte prese ora sono determinanti per

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) L’ultimo Special Report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) evidenzia l’urgenza di dare priorità in maniera tempestiva ad azioni coordinate e ambiziose per affrontarepersistenti e senza precedenti che riguardano l’oceano e la criosfera. Il rapporto rileva i benefici per lo sviluppo sostenibile di un adattamento ambizioso ed efficace e, per contro, i crescenti costi e rischi di un’azione ritardata. L’oceano e la criosfera – le partiate del pianeta – giocano un ruolo fondamentale per la vita sulla terra. 670 milioni di persone nelle regioni di alta montagna e 680 milioni di persone nelle zone costiere dipendono direttamente da questi sistemi. 4 milioni di persone vivono permanentemente nella regione artica, e gli stati in via di sviluppo delle piccole isoleospitano 65 milioni di abitanti. A causa delle ...