Influenza | primi casi sporadici | “col freddo scatterà l’epidemia”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) L’isolamento a Parma del primo virus della stagionele “è spia di come ormai la capacità diagnostica e di sorveglianza in Italia sia diventata tanto sensibile da individuare prontamente i. Quando la temperatura diventerà stabilmente più rigida,l’epidemia stagionale“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi di Milano, che per quest’anno stima “6 milioni di italiani colpiti dall’. Una stagione intermedia, dunque, che però non è in anticipo. C’è ancora tutto il tempo per aderire alla campagna vaccinale che ormai è alle porte“. Il virus, di tipo B, è stato identificato a Parma da un tampone faringeo di una bambina di 6 anni. “La biologia molecolare dovrà verificare le caratteristiche di questo virus B, che secondo ...

