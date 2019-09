Genitori Testimoni di Geova contro la trasfusione | bimba salvata dal giudice

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019) È servito l’intervento di unperché i medici potessero salvare una bambina di 10 mesi con una grave emorragia cerebrale. A opporsi allanecessaria per l’operazione salvavita erano idella piccola,di. Laè salva, ma nella notte fra lunedì 23 e martedì 24 settembre ha rischiato di morire all’ospedale di Legnano. Il racconto è sui giornali locali ed è drammatico. Nel cuore della notte laè in sala operatoria e ha bisogno di una. Isi oppongono in quantolo vieta anche se è stato loro spiegato che senza l’intervento la piccola non ce la farà. I medici chiamano i carabinieri che allertano il pubblico ministero di turno in Procura, al Tribunale per i minorenni. I medici spiegano chiaramente che la situazione è di assoluta emergenza. È il magistrato ad autorizzarli a fare il loro lavoro. Lo fa sospendendo ...

