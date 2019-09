Eni | a Gela la più innovativa bioraffineria d' Europa 2

Eni : a Gela la più innovativa bioraffineria d'Europa : Gela, 25 set. (AdnKronos) - Nasce a Gela la più innovativa bioraffineria d’Europa. Avviata da Eni nel mese di agosto, con una capacità di lavorazione fino a 750.000 tonnellate annue, sarà in grado di trattare progressivamente quantità elevate di oli vegetali usati e di frittura, grassi animali, algh

Maltempo : acquazzone su Ragusa - trEni sospesi su linea Gela-Siracusa : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – treni sospesi da oggi pomeriggio sulla linea ferroviaria Gela-Modica-Siracusa dopo il violento acquazzone che si è abbattuto sulla città di Ragusa. Le piogge, fa sapere Rfi, hanno provocato “l’erosione della massicciata fra Ragusa e Ragusa Ibla”. La circolazione ferroviaria è sospesa dalla 14.40. Venti tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici sono a lavoro per ripristinare circa 200 ...

Romina Power - la figlia Cristel Carrisi la ‘gela’ a DomEnica In : Tra i primi ospiti della nuova edizione di Domenica In anche Romina Power. La cantante ha concesso una lunga intervista a Mara Venier in cui ha raccontato anche la sua vita da nonna, oltre quella di mamma. Da poco Romina e Al Bano Carrisi sono diventati nonni bis: il 3 agosto scorso la figlia Cristel ha infatti dato alla luce il secondo figlio. Anzi, figlia: è una femminuccia e per lei la Carrisi e suo marito, Davor Luksic, hanno scelto il nome ...

Romina Power a DomEnica In : Troppi vaccini per i bambini. Ma la figlia la gela così : L'ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina Power, è apparsa in qualità di ospite in studio alla prima puntata della nuova edizione di Domenica in. Questa Domenica, in data 15 settembre, è stata trasmessa la prima puntata della nuova edizione di Domenica In, il talk-show condotto da Mara Venier. E, nel nuovo appuntamento tv targato Rai 1, è apparsa in qualità di ospite l'ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina Power. La cantante dal talento poliedrico ...

ViEni da Me - la figlia di Pupo si lascia scappare una frase imbarazzante : “Ma lei per caso ha il pisello rosa?”. Caterina Balivo la gela : Oggi Pupo compie 64 anni e per l’occasione una delle sue tre figlie, Clara Ghinazzi, la secondogenita, è stata ospite di Caterina Balivo in studio a Vieni da Me. La ragazza ha raccontato aneddoti e curiosità sulla vita del padre, rivelando alcuni particolari della sua famiglia allargata e di sua sorella Valentina, avuta dal cantante con una fan. Ad un certo punto dell’intervista, la padrona di casa le ha chiesto se i compagni di ...

Gela : Sicndustria - ‘estendere Zes ad aree dismesse Eni’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Estendere il perimetro della Zes di Gela anche all’area retroportuale e a quelle dismesse all’interno della raffineria Eni e delle zone D2, lungo la Gela-Catania”. è questa la richiesta inoltrata oggi dal reggente di Sicindustria Caltanissetta Gianfranco Caccamo al tavolo convocato dal vicesindaco di Gela Terenziano Di Stefano. Lunedì 9 settembre scadrà il termine per partecipare ...

Gela : Mancuso (Fi) - ‘su base Eni impegno rispettato - ora palla passa a Roma’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “A seguito del tavolo tecnico di ieri a Palazzo di città, circa la vertenza sul nodo dei lavori della base gas di Eni a Gela, un punto è stato chiaro e condiviso: occorre il parere che la soprintendenza regionale al mare deve rilasciare”. Così in un anota il coordinatore di Fi a Caltanissetta Michele Mancuso. Alla presenza del Sindaco, Lucio Greco, delle sigle sindacali, di Eni, di Sicindustria ...

