Decide D’Ambrosio e Handanovic para | Inter 5 su 5

(Di giovedì 26 settembre 2019) Un'di ferro si riprende la vetta della classifica, scavalca la Juve e marcia a punteggio pieno. Soffre, combatte, annaspa e sciupa ma alla fine riesce ad avere la meglio sulla Lazio che parte senza Immobile. Un solo gol, quello di Danilo D'Ambrosio, ma tante occasioni, un po' di paura che condiziona e sprazzi di grande gioco. Ma soprattutto e'a fare la differenza almeno nel primo tempo. I nerazzurri - rivoluzionati da Antonio Conte - cercano di scavallare nel migliore dei modi il ciclo delle partite piu' dure: prima il derby (vinto per 2-0), poi la Lazio, in attesa il Barcellona in Champions e poi la Juve. Ma neanche a meta' di questo cammino tutto in salita gia' si vede il carattere, la grinta, la voglia di vincere, la costanza dei nerazzurri: insomma la squadra cresce ed e' sempre di piu' a immagine e somiglianza di Conte, un allenatore che si conferma un fuoriclasse ...

