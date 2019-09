Clima | Conte | l' allarme Monte Bianco ci scuota

Giuseppe Conte mangia un hamburger super-inquinante dopo il vertice per il Clima all'Onu : Che fosse tutto un magna magna lo sapevamo già. E che la sete di potere andasse di pari passo con la fame in senso stretto era piuttosto risaputo. Ma che l' uomo che aveva provato a divorarsi il vicepremier in un discorso infuocato in Parlamento, come il Conte Ugolino coi suoi figli, ora ne scimmiot

Clima - Conte all’Onu : “Avviata nuova stagione di riforme. L’allarme sul ghiacciaio del Monte Bianco deve scuoterci tutti” : Al suo secondo anno al Palazzo di Vetro, Giuseppe Conte parla dal palco della 74esima Assemblea generale delle Nazioni Unite per presentare ai leader mondiali il progetto per la lotta ai cambiamenti Climatici al centro dell’azione del suo governo. “L’Italia ha avviato una nuova stagione di riforme per un futuro sostenibile, un progetto che mette al centro soluzioni che migliorano la qualità della vita dei cittadini e rispondono ...

Conte all’assemblea Onu : “Clima - noi in prima linea. Allarme ghiacciaio Monte Bianco ci mobilita” : Il discorso del Presidente del Consiglio all'assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata al clima: "Dobbiamo agire immediatamente per affrontare uno dei più grandi problemi esistenziali per l'umanità". E poi ai giornalisti ribadisce: “Dobbiamo inserire nella nostra Costituzione la tutela dell’ambiente, della biodiversità, dello sviluppo sostenibile. Serve un cambio radicale”.Continua a leggere

Clima - Conte all’ONU : in Italia “nuova stagione di riforme per un futuro sostenibile” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riassume il lavoro svolto in questi giorni in USA in un post pubblicato su Facebook: “Lotta ai cambiamenti Climatici, un nuovo modello di sviluppo sostenibile, confronto con i giovani per indirizzare le scelte del domani. Le due giornate qui a New York per la 74ª sessione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite sono state intense e importanti. Fra poco si rientra in Italia, concentrati ...

Conte all'Onu : «Clima - noi in prima linea. Allarme ghiacciaio Monte Bianco ci mobilita» : NEW YORK - «L'Italia ha avviato una nuova stagione riformatrice». Così Giuseppe Conte, parlando dal palco della 74ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, si rivolge ai...

Clima - Conte : “Dobbiamo inserire la tutela dell’ambiente e della biodiversità nella nostra Costituzione” : “Dobbiamo inserire nella nostra Costituzione la tutela dell’ambiente, della biodiversità, dello sviluppo sostenibile. Serve un cambio radicale” sul Clima, “bisogna cambiare paradigma culturale”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine dell’Assemblea Onu L'articolo Clima, Conte: “Dobbiamo inserire la tutela dell’ambiente e della biodiversità nella nostra Costituzione” proviene da Il ...

Clima e abitudini alimentari - Conte non ha colto il controsenso della foto che ha postato : New York, Palazzo di Vetro. I grandi leader del mondo si incontrano per il Climate Action Summit, il vertice delle Nazioni Unite che ha l’obiettivo di mettere a punto le misure dei singoli Stati per arginare gli effetti del cambiamento Climatico. Protagonista è lei, Greta Thunberg. Un discorso, il suo, potente e severo a difesa di milioni di ragazzi che dovranno combattere contro i danni causati dall’inquinamento globale. Ci sono anche loro, ...

Clima - Conte : “L’Italia avrà il primato nella svolta verde” : “Vogliamo un primato in questa svolta verde, ho parlato di un green new deal“, un progetto che “non si realizza in un anno, nemmeno in due. L’importante è indirizzarsi, indirizzare il sistema” produttivo italiano in questa direzione, con “meccanismi incentivanti, che credo siano la strada migliore“. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in un’intervista a Skytg24, precisando che, su questo tema, ...

Clima - Conte all’Onu : “Strategia green per portare l’Italia alla neutralità nelle emissioni entro il 2050” : “Grazie alla leadership del segretario generale oggi confermiamo di voler agire responsabilmente rispetto al presente e al futuro del nostro pianeta. Il tempo dei dibattiti e delle dichiarazioni è finito. Dobbiamo agire immediatamente per affrontare uno dei più grandi problemi esistenziali per l’umanità.” Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Climate Summit in corso al Palazzo di Vetro a New York. ...

Cosa dirà Conte al vertice sul Clima di New York : La battaglia per un green new deal che promuova la riconversione energetica verso un progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici si combatte in Italia e nel mondo. Il premier Giuseppe Conte è impegnato sul fronte interno a sostenere il progetto del ministro Segio Costa, ha aperto alla possibilità di tassare il trasporto aereo, le bevande ...

Clima - Conte : “Determinazione a investire anche con meccanismi incentivanti per le aziende” : Riferendosi alle questioni ambientali e Climatiche, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato che “nell’Unione Europea sta maturando un atteggiamento diverso, nei primi consigli c’era un atteggiamento piu’ resistente. Ora la Germania ha annunciato una svolta, noi abbiamo un primato sulle energie rinnovabili e abbiamo annunciato un Green New Deal. C’e’ la determinazione a investire anche con ...

Gualtieri : “Ue disponibile a favorire investimenti legati al Clima”. Conte da Bari : “Italia gode di prezioso capitale di fiducia” : “Il tema della ‘golden rulè è entrato nella discussione” dell’Ecofin, ed “è emersa la disponibilità della Commissione ad approfondire forme per proteggere e favorire investimenti legati a grandi priorità a partire dal clima”: lo ha detto il ministro dell’economia Roberto Gualtieri al termine dell’Ecofin L'articolo Gualtieri: “Ue disponibile a favorire investimenti legati al clima”. Conte da Bari: ...