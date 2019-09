Traffico Roma del 24-09-2019 ore 09 | 30

Fonte : romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE CODE PERIN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E, PROSEGUENDO, CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONENORD ALLA VIA APPIA. LUNFO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA VIA AURELIA ALLA VIA DEL MARE E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA. CODE PERNELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI : A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA GIOVANNA ELISABETTA UN ALTRO INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA RALLENTA ILALL’ALTEZZA DEL RACCCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO A MONTEVERDE PER INCIDENTE DISAGI SU VIALE DEI QUATTRO VENTI ALL’ALTEZZA DI VIA RAFFAELLO GIOVAGNOLI SU VIA DELLA MAGLIANA NUOVA RALLENTAMENTI TRA VIA MIGLIOLI E VIA RICCARDO LOMBARDI IN DIREZIONE VIADOTTO DELLA MAGLIANA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

