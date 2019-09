Povera Patria | la noia regna sovrana ad un orario folle

Fonte : blogo

(Di martedì 24 settembre 2019) live placement Stavolta non c'è stato nessun servizio in stile signoraggio: la prima puntata disi presenta come un talk show molto classico infarcito di rubriche inutili, cartelli sulle intenzioni di voto (ormai si vedono ovunque), editoriali e servizi brevi quanto poco approfonditi. Dic'è solo la.Annalisa Bruchi, Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli non hanno colpe particolari, ma la rete sì:, inizialmente previsto per le 23.50, riesce a debuttare alle 00.22 a causa del protrarsi di Stasera tutto è possibile, rendendo maggiormente indigesto un dibattito con protagonisti Alessia Morani, Claudio Durigon e Alan Friedman., la(ad un) pubblicato su TVBlog.it 24 settembre 2019 01:58.

AlessiaMorani : Per i nottambuli: ci vediamo dopo mezzanotte a Povera Patria su Rai 2 ?? @PoveraPatriaRai - gigi_piccione : @PoveraPatriaRai @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia @AnnalisaBruchi @a_g_giuli @RaiDue La Meloni...Povera Patria davvero - ignazio77661968 : Ho visto Povera Patria in TV. Come sempre Splendida Sig.ra Meloni. ????Grazie mi fa ancora sperare in un futuro migli… -