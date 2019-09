Mercato NBA – Iguodala non parteciperà al training camp dei Grizzlies | scambio in vista o

Fonte : sportfair

(Di martedì 24 settembre 2019) Andreè stato autorizzato a non prendere parte aldei: il giocatore sarebbe sul piede di partenza Andrenonaldei Memphis. La notizia arriva da Chris Herrington, giornalista del Daily Memphian, che ha riportato la notizia di un comune accordo fra giocatore e franchigia. L’MVP delle Finals 2015 in maglia Golden State sembra essere pronto a lasciare la squadra che ne ha acquisito le prestazioni sportive qualche mese fa permettendo agli Warriors di liberare lo spazio salariale necessario per rinnovare il contratto di Klay Thompson e firmare D’Angelo Russell. All’orizzonte si aprono due strade per ‘Iggy’, entrambe non proprio facilmente percorribili: la franchigia non sembra intenzionata a concedere un buyout al giocatore; più accreditata l’ipotesi di unoche ...

lUltimoUomo : Consigli sparsi per orientarsi in uno scenario stravolto dal mercato. - GruwFrequency : RT @SkySportNBA: ?? Gli #Heat lo hanno messo nel mirino ?? Ma solo a determinate condizioni ?? I dettagli #SkyNBA #NBA - basketinside360 : Nicolò Melli è tornato in campo per allenarsi con i Pelicans - -