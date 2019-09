L’app di Instagram è stata cancellata da Google Play

Fonte : wired

(Di martedì 24 settembre 2019) (foto: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images) L’appper Android èmomentaneamentedaossia il mercato di contenuti per smartphone e tablet con il sistema operativo del robottino verde. Basta una rapida ricerca e, almeno al momento della stesura di questo articolo, oggi 24 settembre non si trova traccia dell’applicativo. Paradossalmente, però, rimangono a disposizione gli altri software collaterali come Boomerang per creare video con loop e Layout per creare collage con le foto, da condividere subito. Per quale motivo èuna delle applicazioni più di successo di tutti i tempi, nonché costantemente in vetta alle classifiche? Il perché è molto più semplice di quanto possa sembrare: sono stati riscontrati alcuni bug problematici che devono essere risolti quanto prima. Infatti, sembra proprio che l’appper ...

AgenziaGiovani : Oggi nuova puntata di #milleunastories dalle 15.00 su ANG inRadio: scambi di giovani,ambiente , tecnologia,partecip… - deppsarms : RT @flawlloyd: Comunque ios13 fa schifo: le storie instagram non le posso ascoltare se non levo il silenzioso e se scorro velocemente le im… - mygirlzhoney : dicono che il foglio rosa sia valido anche se non fai lo screen mentre stai disinstallando l'app e poi lo metti su instagram -