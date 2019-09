Gli annunci catastrofici del 1988 e le previsioni mai avverate | se sul clima fosse tutta

Uomini e Donne - Jara e Nicola sono genitori : l'annuncio con tenera foto di famiGlia : La coppia si è formata nel corso del trono over del programma di Maria De Filippi

Obsidian - un annuncio di lavoro svela i primi dettaGli del suo prossimo progetto : Obsidian Entertainment è attualmente al lavoro per apportare gli ultimi ritocchi al suo The Outer Worlds prima del debutto nei negozi, previsto per il prossimo 25 ottobre, ma nel frattempo ha già iniziato a organizzarsi per il suo prossimo progetto.Nel corso degli ultimi giorni lo studio ha pubblicato una dozzina di annunci di lavoro su LinkedIn, che svelano alcuni dettagli della natura del suo prossimo titolo.Stando alle informazioni trapelate ...

L'Iran avverte Gli Usa : "State lontani dal Golfo". Rohani annuncia un piano di pace per la regione : State lontani dal Golfo, a portare la pace ci pensiamo noi. È l’avvertimento lanciato dal presidente iraniano Hassan Rohani, dopo che Washington ha annunciato l’invio di truppe per potenziare la difesa aerea e missilistica dell’Arabia Saudita, in seguito all’attacco subito dalla major petrolifera Aramco. Per Teheran, gli Stati Uniti e le altre “potenze straniere” hanno sempre portato “dolore e ...

ELIMINATI AMICI CELEBRITIES/ Pagelle : Filippo BisciGlia vincitore annunciato? : AMICI CELEBRITIES, cos'è accaduto nella prima puntata? ELIMINATI Chiara Giordano e Martin Castrogiovanni. Pagelle concorrenti di AMICI Celebrity ed esibizioni delle due manche giocate.

Volley femminile - Francesca Piccinini annuncia il suo ritiro : “E’ il momento di dire stop - voGlio costruire una famiGlia” : Uno dei simboli della Nazionale italiana di pallavolo femminile ha deciso di lasciare lo sport tanto amato e pensare a qualcos’altro. Francesca Piccinini, all’età di 40 anni, ha deciso di dire basta con la pallavolo, dopo aver vinto uno storico titolo mondiale nel 2002 con l’Italia e tanti altri riconoscimenti con i club (sette Champions League e cinque titoli nazionali) e la maglia azzurra. Una giocatrice che spostava i valori ...

Vodafone ed ESL annunciano il programma deGli eventi per la Milan Games Week 2019 : Vodafone ed ESL, la più importante società di eSport al mondo, annunciano il programma degli eventi che dal 27 al 29 settembre animeranno l'ESL Vodafone Arena durante la Milan Games Week, la manifestazione di gaming più popolare in Italia. Le grandi protagoniste della manifestazione saranno le finali nazionali dell'"ESL Vodafone Championship" e l'attesa finale del "Vodafone 5G ESL Mobile Open, powered by Huawei Mate 20X 5G - co-engineered with ...

Influenza 2019 - parlano Gli esperti Usa : “Si preannuncia stagione pesante” : La stagione Influenzale 2019-20 potrebbe essere particolarmente pesante. Nonostante sia difficile prevedere l’ andamento dei contagi, una serie di segnali anticipati sull’ aggressivita’ dei virus in arrivo, stanno gia’ allarmando gli esperti americani. Che suggeriscono di vaccinarsi al piu’ presto, e comunque non oltre la fine di ottobre. I dati emersi dall’ Influenza nell’ emisfero Sud – dove la ...

Sperimentazione animale - l’annuncio deGli Usa : “Eliminazione entro il 2035”. “Ma non esistono ancora metodi alternativi” : Niente più sperimentazioni su cani, gatti o porcellini d’India, gli Stati Uniti dovranno usare altri metodi per testare nuovi prodotti chimici e pesticidi. Lo ha annunciato l’Epa, l’agenzia per la tutela dell’ambiente statunitense, che ha già tracciato la via: ridurre del 30% le sperimentazioni sui mammiferi per il 2025, eliminarle completamente entro il 2035 e finanziare lo sviluppo di metodi di testing alternativi. L’Epa investirà 4,25 milioni ...

Annunciati Gli ospiti di Amici Celebrities al via dal 21 settembre su Canale5 : Sono Annunciati gli ospiti di Amici Celebrieties, quelli per la prima puntata che andrà in onda il 21 settembre. Si tratta di J-Ax e di Giusy Ferreri, già dichiarati come primi nomi della puntata di avvio che sarà condotta eccezionalmente da Maria De Filippi. J-Ax viene dal grande successo di Ostia Lido, che ha rilasciato prima dell'estate e con il quale han presenziato la rotazione radiofonica fino alla conquista di tre dischi di platino ...

20enne vende il fiGlio su un sito d’annunci a 300 euro - ha frequentato due uomini non sa chi è il padre del bimbo : Una donna è rimasta incinta a 17 anni. In quel periodo la ragazza aveva contemporaneamente la storia con due uomini ma non ha mai saputo quale dei due è il padre legittimo del bambino. Nel momento in cui ai due uomini ha detto di essere incinta nessuno dei due si è assunto la responsabilità di fare da padre al bambino. Così dopo 3 anni la donna ha deciso di mettere in vendita il figlio sul sito di annunci Gumtree per 300 dollari, ...

The Giornalisti - la band si scioGlie. L’annuncio via Instagram di Tommaso Paradiso : “Giusto così” : “Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come TheGiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più The Giornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. È giusto che sia così”. Così il frontman della band autrice di diversi tormentoni, come Riccione, Completamente o Felicità Puttana, ha annunciato la scissione del gruppo. L’addio è stato affidato a un lungo testo, ...

Renzi chiama Conte e Gli annuncia il suo addio al Pd : “Garantirò l’appoggio al governo” : Matteo Renzi ha chiamato il premier Giuseppe Conte in serata per annunciargli la sua fuoriuscita dal Partito Democratico. Nella stessa telefonata l'ex-segretario dem ha assicurato al presidente del Consiglio che continuerà a sostenere convintamente il governo.Continua a leggere

Ucciso il fiGlio di Osama Bin Laden : l’annuncio della Casa Bianca : Ucciso il figlio di Osama Bin Laden: la Casa Bianca ha ufficializzato con un comunicato. Hamza bin Laden, «membro di alto rango di al-Qaida e figlio di Osama bin Laden, è stato Ucciso in un’operazione anti terrorismo Usa nella regione Afghanistan/Pakistan». «La perdita di Hamza bin Laden non solo priva al Qaida delle abilità di una importante leadership e della simbolica connessione a suo padre, ma mina importanti attività operative del ...