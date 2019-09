Firenze | gli Uffizi a misura di bambino

Tutti gli ospiti e la musica del Wired Next Fest 2019 di Firenze : Dal 27 al 29 settembre a Palazzo Vecchio torna il Wired Next Fest, il più importante Festival italiano che celebra e racconta la scienza, la tecnologia, il business, la rete, la ricerca, l’innovazione sociale, la voglia di cambiamento e l’evoluzione. Un evento a ingresso gratuito in collaborazione con il Comune di Firenze e Audi, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze, promosso dalla casa editrice Condé Nast e organizzato da ...

Firenze - la proposta della Lega in consiglio comunale : "Consacriamo la città al cuore immacolato di Maria" : L'atto, che miravava all'inserimento di questa proposta nel programma di mandato del sindaco Dario Nardella, è stato respinto

Miliardario americano invita i Queen al compleanno della moglie a Firenze : Sabato 21 settembre, alle porte di Firenze, come annunciato dal Corriere Fiorentino, si terrà un party straordinario in una delle più belle ville di campagna della zona. Ospite di un evento che si preannuncia indimenticabile sarà George III Rapier McCarroll, un nome importante per un medico, imprenditore Miliardario e filantropo texano, che solo due anni fa ha speso 20 milioni di euro per rilevare Villa Bibbiani, un tempo dimora dell'importante ...

Altri stadi per Ultimo nel 2020 : da Torino a Firenze e Milano - biglietti in prevendita per le nuove date : Si aggiungono nuovi stadi al tour 2020 di Ultimo. Dopo i primi sold out in prevendita, il cantautorap annuncia l'aggiunta di nuovi eventi in programma per il 2020, alcuni dei quali sono raddoppi degli eventi esauriti. Il tour 2020 di Ultimo partirà il 29 maggio da Bibione (data zero) per far tappa a Torino mercoledì 3 giugno (nuova data). Dopo il sold out del 6 giugno a Firenze, l'evento viene raddoppiato: Ultimo sarà allo stadio Franchi ...

Boxe - tre cinture in palio a Firenze : Fiordigiglio - Boschiero e Morello per la gloria nella serata della Tuscany Hall : Orlando Fiordigiglio si sta preparando per difendere il titolo internazionale IBF dei pesi superwelter, il campano di nascita salirà sul ring della Tuscany Hall di Firenze nella giornata di domani (giovedì 19 settembre) per affrontare il britannico Sam Eggington in un incontro di assoluto spessore tecnico che infiammerà la serata toscana organizzata da Opi Since 82 e da Matchroom Boxing Italy con diretta streaming su DAZN. Il 35enne, che vanta ...

Boxe – Tutto pronto alla Tuscany Hall di Firenze - l’appello di Fiordigiglio : “venite a vederci” : Verso le appassionanti sfide alla Tuscany Hall di Firenze: le parole dei protagonisti della conferenza stampa di presentazione “Sono ben preparato e determinato a dare il massimo. Sam Eggington è un avversario difficile. Giovedì venite alla Tuscany Hall, vi garantisco che vedrete un grande spettacolo!”. Così ha parlato il campione internazionale IBF dei pesi superwelter Orlando Fiordigiglio (31 vittorie e 2 sconfitte) alla conferenza ...

Boxe : a Firenze Fiordigiglio vs Eggington - giovedì 19 settembre in streaming su DAZN : Ritorna l'appuntamento con la grande Boxe targata Matchroom Boxing Italy e Opi Since 82 che, grazie alla collaborazione del colosso dello streaming DAZN, continuano ad organizzare riunioni di livello per per rilanciare il pugilato italiano a livello internazionale. Il prossimo appuntamento è fissato infatti alla Tuscany Hall di Firenze per giovedì 19 settembre, quando Orlando Fiordigiglio difenderà il suo titolo Internazionale IBF dei ...

Inter da sola in vetta - prime schermaglie tra Sarri e Conte : “A Firenze troppo caldo”. “Stia sereno - ora è dalla parte del più forte” : L’Inter sola in testa, aspettando il Torino. È appena la terza giornata di campionato, ma considerando gli ultimi anni della Serie A è un dato abbastanza Interessante. Non sorprendono i nerazzurri che hanno già preso la fisionomia di Conte: tanta grinta, capacità di soffrire anche quando le partite sono rognose come quella di ieri con l’Udinese. L’ha risolta il giocatore simbolo della nuova Inter, non l’ariete Lukaku ma ...

Concerto dei Green Day a Firenze Rocks 2020 - info e biglietti in prevendita : Dopo l'annuncio del live a Milano, arriva anche il Concerto dei Green Day a Firenze Rocks 2020. L'annuncio ufficiale è previsto per lunedì 16 settembre, con biglietti in prevendita che saranno disponibili a cominciare dalle 11 del 25 settembre. Come riporta Heyjude, l'indiscrezione sulla presenza dei Green Day è stata diffusa, forse inavvertitamente, dal sito Ticketmaster, che ha inserito il gruppo di Billie Joe Armstrong nel roster degli ...

L’analisi sugli anticipi di Serie A - le partite in pillole : spettacolo a Firenze - Napoli e Milano : Si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con il botto, nel dettaglio partita al cardiopalmo tra Fiorentina e Juventus, i bianconeri alla ricerca della terza vittoria consecutiva, i viola sono intenzionati a muovere la classifica. Alle 18 il Napoli affronta la Sampdoria, l’anticipo serale metterà di fronte Inter ed Udinese. FIORENTINA-JUVENTUS – Esiste una rivalità storica tra le due ...

Boxe – Eggington sfida Fiordigiglio alla Tuscany Hall di Firenze : “i combattimenti facili non esistono” : Le sensazioni di Sam Eggington alla vigilia della sfida con Orlando Fiordigiglio La sfida tra il campione internazionale IBF dei pesi superwelter Orlando Fiordigiglio (31 vittorie, 13 prima del limite, e 2 sconfitte) ed il britannico Sam Eggington (26-6 con 15 KO) sulla distanza delle 10 riprese sarà il clou della grande manifestazione che avrà luogo il 19 settembre alla Tuscany Hall di Firenze. La riunione è organizzata dalla Opi Since ...

Boxe – Alla Tuscany Hall di Firenze la sfida tra Fiordigiglio ed Egginton : le sensazioni del campione internazionale IBF superwelter : Orlando Fiordigiglio racconta le sue sensazioni Alla vigilia della sfida contro Egginton Alla Tuscany Hall di Firenze La sfida tra il campione internazionale IBF dei pesi superwelter Orlando Fiordigiglio (31 vittorie, 13 prima del limite, e 2 sconfitte) ed il britannico Sam Eggington (26-6 con 15 KO) sulla distanza delle 10 riprese sarà il clou della grande manifestazione che avrà luogo il 19 settembre Alla Tuscany Hall di Firenze. La ...

Juve : Chiellini e De Sciglio infortunati ma Ramsey potrebbe essere pronto per Firenze : La Juventus, dopo la vittoria contro il Napoli, è al lavoro per preparare la terza giornata di Serie A, che la vedrà impegnata in Toscana con la nuova Fiorentina di Rocco Commisso, match previsto per il 15 settembre. Questa sosta per le nazionali sarà molto importante per Maurizio Sarri, non tanto per lavorare con la rosa a disposizione (in quanto molti giocatori saranno impegnati in giro per il mondo con le rispettive selezioni) ma soprattutto ...