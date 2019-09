Conte: "No velleità di formare partito"

"Non ho alcunadiun nuovo,un nuovo movimento o forza politica.Ho sicuramente interesse a lavorare per il bene dei cittadini". Lo ha detto il premier, a Skytg24. E sull'accordo a Malta sui migranti: "Salvini non deve avere gelosia e invidia, abbiamo raggiunto e compiuto un passo storico" e "se si difende l'interesse italiano bisogna guardare al risultato, non a chi lo ottiene". I rapporti tra Russia e Lega? Un nuovo passaggio parlamentare sarebbe "urgente e necessario", ha risposto.(Di martedì 24 settembre 2019)