A Ventimiglia arrivano le suore scalabriniane in aiuto dei migranti

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Fabrizio Tenerelli Lehanno organizzato un servizio itinerante, nei prossimi tre mesi, al confine italia francese di, per portare assistenza aie per contribuire ai progetti di sostegno organizzati della Diocesi È di nuovo emergenzaal confine italo francese di, in provincia di Imperia. I numerosi respingimenti alla frontiera da parte delle autorità transalpine, ma anche i nuovi arrivi degli ultimi giorni, hanno fatto registrare un'impennata nel numero di stranieri in città. Molti sono ospiti del Parco Roya, gestito dalla Croce Rossa; altri, invece, vagano per la città, nella speranza di riuscire a espatriare in Francia. Per questo motivo lemissionarie, in accordo con la locale Diocesi, hanno deciso di organizzare un servizio itinerante della durata di tre mesi, fino al prossimo 20 dicembre.

