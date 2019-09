Regionali Umbria | Di Maio | “Patto civico con Pd possibile perché situazione emergenziale

Gian Marco Centinaio - il candidato alle Regionali in Umbria di Pd e Cinque Stelle faceva il tifo per lui : "Grande ministro Centinaio". No, a dirlo non è Matteo Salvini bensì il candidato alle Regionali in Umbria di Pd e Cinque Stelle. A Vincenzo Bianconi non bastava aver spifferato il nome di chi aveva votato (Nicola Alemanno, civico di centrodestra), perché sulla pagina Twitter del nuovo volto dell'inc

Regionali : Orlando - ‘bene Umbria ma no automatismi’ (2) : (AdnKronos) – “L’alleanza a livello nazionale con il Movimento 5 Stelle fa venire meno l’impercorribilità delle alleanze a livello locale. Questa è una condizione necessaria, ma non sufficiente per fare le alleanze che vanno verificate realtà per realtà, sulla base delle convergenze programmatiche e dei contenuti”, ha aggiunto Orlando.“In ogni caso l’interlocuzione è importante perché consente di ...

Umbria Regionali - il candidato Pd e Cinque Stelle votava centrodestra : schiaffo all'inciucio : Vincenzo Bianconi è il nuovo candidato alla presidenza dell'Umbria che Pd e Cinque Stelle hanno designato per il loro Patto Civico. "Ho detto sì perché ho cercato sempre di contribuire al cambiamento. Faccio vita di sindacato di categoria da quando avevo 16 anni. Per dieci anni sono stato presidente

Regionali Umbria - Vincenzo Bianconi candidato M5s-Pd : “Accolgo l’invito”. La presentazione : “Sono Vincenzo Bianconi imprenditore umbro di Norcia, come tanti sono innamorato della mia terra. È ora di ricostruire il futuro dell’Umbria perché è una regione straordinaria e civile che ha bisogno di fortissimi cambiamenti. Accolgo l’invito che tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto a candidarmi come presidente della Regione Umbria”. Così Vincenzo Bianconi ha accolto l’invito a candidarsi ...

Pd e 5S trovo candidato per Regionali Umbria : scelto Vincenzo Bianconi : Roma – Pd e M5s hanno trovato l’accordo sul candidato per le regionali in Umbria: si tratta di Vincenzo Bianconi, nella ricezione turistica di Norcia e presidente umbro di Federalberghi. L’annuncio ufficiale lo da lo stesso Bianconi su Facebook attraverso un post. Bianconi: ORA COSTRUIRE IL FUTURO, INSIEME POSSIAMO FARCELA “Come tanti sono innamorato della mia Umbria e cerco di migliorare le cose che mi circondano, non mi sono mai tirato ...

Regionali Umbria - accordo Pd-M5S : il candidato è Vincenzo Bianconi (presidente Federalberghi) : Accolgo invito da forze civiche, associative e politiche" ha detto l'imprenditore umbro. 47 anni, Vicepresidente del Distretto Biologico di Norcia, il suo nome era circolato nei giorni scorsi e il passo indietro di Francesca Di Maolo. Di Maio e Zingaretti: "Una scelta forte"Continua a leggere

Umbria Regionali - Pd e M5s hanno trovato un candidato : è l'imprenditore Vincenzo Bianconi : Vincenzo Bianconi, presidente di Federalberghi Umbria, annuncia la sua candidatura alla presidenza della Regione. In una nota scrive: "Sono Vincenzo Bianconi, imprenditore umbro di Norcia. Come tanti, sono innamorato della mia terra. Ogni giorno con la schiena dritta, con determinazione e passione,

Umbria Regionali - Andrea Fora del Pd : "Qua c'è qualcosa che non va". Patto Civico con il M5s in bilico : "Anche Di Maolo rifiuta la candidatura. A questo punto è chiaro che c'è qualcosa che non va e che deve essere risolta al più presto. Mi prendo qualche ora per riflettere, domattina dirò la mia qui su Facebook". Con questa frase Andrea Fora, candidato presidente Civico per le Regionali in Umbria appo

Regionali Umbria - passo indietro di Di Maolo : non sarà la candidata di M5s e Pd. Rinuncia anche Proietti : “Resto sindaca di Assisi” : Non sarà Francesca Di Maolo la candidata civica di M5s e Pd alle Regionali in Umbria. La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi ha deciso di fare un passo indietro e Rinuncia all’investitura. Stessa decisione è arrivata anche dalla sindaca della città umbra, Stefania Proietti, che Luigi Di Maio aveva caldeggiato in un post sul Blog delle Stelle nel giorno in cui la piattaforma Rousseau ha dato il via libera al ‘patto ...

Regionali Umbria - Di Maolo verso il no a M5S-Pd. Fora su Fb : «Ha rinunciato» : Francesca Di Maolo verso il rifiuto a candidatarsi come governatrice umbra. L'avvocato quarantottenne non avrebbe accettato la proposta di M5S e Pd di guidare la coalizione rosso-gialla-civica...

Regionali Umbria - Pd-M5S vicini all'accordo : spunta il nome di Francesca Di Maolo : Alla fine potrebbe essere Francesca Di Maolo la candidata Pd-M5S per le Regionali in Umbria. «È una delle ipotesi di candidatura unitaria a cui si potrebbe arrivare», fanno...

Rousseau - base del M5s approva il “patto civico” per le elezioni Regionali in Umbria : la proposta Di Maio passa con il 60 - 9% : Via libera dalla base del Movimento 5 stelle al “patto civico” per le elezioni regionali in Umbria, proposto da Luigi Di Maio. Il 60,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau hanno votato a favore della proposta del capo politico dei 5 stelle. I votanti sono stati 35.036: i sì sono stati 21.320, i no 13.716, pari al 39,1%. La votazione era aperta a tutti gli iscritti M5S sul territorio nazionale. La regolarità della votazione, spiega ...