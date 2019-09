PUBG Mobile fa il botto | le entrate hanno raggiunto un miliardo di dollari | crescendo del

PUBG Mobile si aggiorna con la modalità Infezione Zombi : PUBG Mobile si aggiorna proprio in questi giorni con la modalità Infezione Zombi, con la quale entreranno a far parte del celebre battle royale per dispositivi mobili anche i non-morti.Il titolo Mobile, disponibile sia per iOS che per Android, sarà presto aggiornato con una serie di nuovi contenuti, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli e le novità in arrivo: Leggi altro...