Onu | Conte e Di Maio puntano sulla Libia e sul filoatlantismo

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) Il Palazzo di Vetro come sede d’esami. Esami impegnativi per il “nuovo” e per il debuttante sullo scenario della grande politica internazionale (l’annuale Assemblea Generale delle Nazioni Unite): il neo ministro degli Esteri Luigi Di. Forte dell’endorsement per l’amico “Giuseppi” di Donald Trump e del riavvicinamento dei maggiori partner europei, il presidente del Consiglio prova a far risalire l’Italia nella scala mondiale. E lo pensando in grande. Forse troppo. Sul tema del cambiamento climatico “l’Italia vuole una posizione di leadership in Europa e nel mondo verso una svolta verde” dice il premier durante un punto stampa a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. “Nella manovra - ha aggiunto - stiamo lavorano per orientare verso il ‘green new deal’ il sistema ...

RaiNews : 'L'Italia vuole la leadership nel mondo e il primato sul Green new Deal'. A spiegarlo è stato il presidente del Con… - Agenzia_Ansa : Conte e Di Maio a New York, il nuovo governo debutta all'Onu #ANSA - rafirexit : RT @Anna385432881: Conte e Di Maio a New York per partecipare all’assemblea ONU...Agghiaggianteeeeeeee -