Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Sono una quindicina gli interventi portati a termine oggi pomeriggio dalle squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco diin seguito alleche si sono abbattute sulla città e sulle aree limitrofe. Le operazioni, effettuate tra Sistiana e, hanno riguardato per lo più la messa in sicurezza di abitazioni e negozi a causa di. Per leintense cadute in particolare nel primo pomeriggio, anche diverse strade nel centro citta’ si sono allagate, come via Mazzini dove circa 15 centimetri di acqua hanno impedito alle persone di circolare a piedi. L'articoloMeteo Web.

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, giovedì #19settembre, su parte del Molise e della Puglia. ?? #allertaGIALLA in 14 region… - DPCgov : ??#allertaGIALLA domani, mercoledì #18settembre, per rischio temporali in Veneto, Emilia-Romagna e Marche. ??? Avviso… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Maltempo: forti piogge e allagamenti a Trieste Una quindicina gli interventi dei Vi… -