L’Autunno Astronomico

Fonte : retemeteoamatori

(Di lunedì 23 settembre 2019) Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion L‘Autunnoha preso il via oggi, Lunedì 23 settembre 2019, precisamente alle 9:50 ora italiana. Al contrario dell’Autunno Meteorologico che inizia il primo settembre fin al 30 di novembre, l‘Autunno, viene sancito dall’equinozio d’autunno. “aequinoctium“, il termine latino da cui deriva Equinozio, sta a significare che la durata della notte e del giorno sono uguali. Il Sole in questa fase si troverà sopra l’orizzonte per lo stesso numero di ore che trascorrerà al di sotto di esso. L’Equinozi, non cadono tuttavia nello stesso giorno, anche se si susseguono regolarmente ogni sei mesi. L’Equinozio di primavera cade intorno al 19-21 Marzo mentre quello d’Autunno è nel periodo 22-23 Settembre. Tale ritardo, se così si può ...

