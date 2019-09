Lampedusa : sindaco - ‘disservizi nei voli Dat - intervengano Enac e Regione’ : Palermo, 23 set. (AdnKronos) – ‘Se la Dat Airlines non è in grado di garantire il collegamento aereo fra Lampedusa , Palermo e Catania, si cambi compagnia individuandone una che può mantenere gli impegni”. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa segnalando numerosi episodi di disservizi da parte della compagnia aerea Dat Airlines (alla quale è stata affidata la tratta sociale) che si sono ripetuti anche negli ...

Immigrazione - il sindaco di Lampedusa : "Arrivi in aumento dopo l'addio di Salvini al Viminale" : "A Lampedusa gli sbarchi c'erano prima, con Matteo Salvini , e ci sono ora, senza Salvini . La vittima siamo noi e non è giusto. Quello che chiediamo è il rispetto delle regole". Totò Martello, dal 2017 sindaco di Lampedusa , spiega così al Giorno la situazione dell'isola, da tempo ormai immemore meta

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘accoglienza sì ma con regole certe e rispettando cittadini’ : Palermo, 21 set.(AdnKronos) – “Continuiamo a sostenere che non si può negare l’accoglienza a chi ha bisogno di aiuto, ma con altrettanta nettezza dico che l’accoglienza deve avvenire all’interno di regole certe e nel rispetto della popolazione locale. Chiedo dunque al ministro degli Interni di attivarsi immediatamente per superare la situazione critica che stiamo vivendo a Lampedusa a causa del ...

Ocean Viking - in serata l’arrivo a Lampedusa . Il sindaco : «Accoglienti sì - cretini no» : Assegnato il porto sicuro: le proteste del primo cittadino. Franceschini: «È la fine della propaganda di Salvini sulla pelle di disperati in mare». L’ex ministro dell'Interno: «Eccoli, porti aperti senza limiti...»

Ocean Viking non entrerà in porto - deciso trasbordo migranti. Sindaco Lampedusa - accoglienti ma non stupidi : La nave Ocean Viking non entrera' nel porto di Lampedusa ma sara' effettuato il trasbordo degli 82 migranti sulle motovedette di Guardia di Finanza e Guardia Costiera e da la' saranno trasportati sulla terraferma. La decisione e' stata presa per non rischiare disagi e limitazioni nell'operativita' del porto e del vicino aeroporto. Dura la reazione del Sindaco di Lampedusa e Linosa, Salvatore Martello. "La nave era piu' vicina a porto ...