‘E tu splendi’ di Catozzella diventa un film

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Palermo, 23 set. (AdnKronos) – La Fenix Entertainment arricchisce il proprio piano produttivo acquistando i diritti cinematografici di ‘E tu splendi’, l’ultima opera narrativa di Giuseppe, edita da Feltrinelli nel 2018, grazie alla consulenza di Maria Francesca Gagliardi per lo scouting editoriale. Il romanzo, opera emozionante e attuale, chiude quella che l’autore definisce ‘La trilogia dell’altro’, accanto a ‘Il grande futuro’ e a ‘Non dirmi che hai paura’, romanzo che gli valse l’ambito Strega Giovani e caso editoriale nel 2014 con centinaia di migliaia di copie vendute in tutto il mondo.‘E tu splendi’ narra la vicenda di un bambino, figlio di immigrati lucani a Milano, che trascorre un’estate a casa dei nonni in un paesino di cinquanta case di pietra sulle montagne della ...

