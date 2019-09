Usa | aereo perde 9 000 metri di quota in pochi minuti | panico tra i passeggeri

Usa - panico su un volo Delta : l'aereo va giù di 9mila metri in pochi secondi : Un guasto meccanico, tanta paura e un atterraggio di emergenza. È accaduto ai passeggeri di un volo Delta, costretto a un atterraggio imprevisto per alcuni problemi ai motori. Ha perso, infatti, 30mila piedi, che corrispondono a circa 9mila metri di quota, in pochi minuti. È accaduto sul volo che da Atlanta portava a Fort Lauderdale e la compagnia ha fatto sapere, attraverso un comunicato, che l'apparecchio ha avuto una "irregolarità di ...

Un aereo ultraleggero è precipitato nella provincia di Venezia caUsando la morte di una persona : Una persona è morta e un’altra ha subito ferite gravi in seguito alla caduta di un aereo ultraleggero nella zona di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia. La persona ferita è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale Angelo

Uragano Dorian negli Usa - con l’aereo volano nell’occhio del ciclone : le immagini spettacolari : L’Uragano Dorian si è abbattuto sulle Bahamas con venti fino a 354 chilometri orari, sommergendo le isole Abaco e provocando danni a causa delle piogge torrenziali. Nelle scorse ore un pilota del National Oceanic and Atmospheric Administration’s Aircraft Operations Center ha ripreso e postato su Twitter le immagini dello spettacolare volo all’interno dell’Uragano. L'articolo Uragano Dorian negli Usa, con l’aereo volano ...

Centinaia di voli cancellati in tutta Europa a caUsa di un guasto al controllo del traffico aereo : A causa di un guasto al sistema informatico di controllo del traffico aereo in Francia sono stati cancellati Centinaia di voli in tutta Europa. La sola compagnia Easyjet ha annullato 180 partenze, migliaia di passeggeri bloccati negli aeroporti.Continua a leggere

Un misterioso aereo spaziale dell’aeronautica Usa sta girando sopra le nostre teste da quasi due anni e non sappiamo perché : (foto: Us Air Force) Si chiama X-37B ed è un aereo spaziale (o spazioplano), senza pilota e a energia solare, della United States Air Force che sta orbitando attorno alla Terra da ben 720 giorni. Battendo così il (proprio) record di 717 giorni, 20 ore e 42 minuti di volo della precedente missione Orbital Test Vehicle 4 (Otv-4). Tuttavia lo scopo di questo velivolo è ancora avvolto nel mistero: infatti, dal giorno del lancio, avvenuto il 7 ...

Aereo caduto a Marina di RagUsa : installazione fotografica : Aereo caduto a Marina di Ragusa: installazione fotografica il 24 agosto per ricordare il tragico evento

Clima - Greta pronta a salpare in barca a vela verso gli Usa : non viaggerà in aereo per le troppe emissioni di CO2 : Greta pronta a salpare alla volta degli Usa: non viaggerà in aereo a causa delle grandi quantità di CO2 emesse da questo tipo di trasporto. Quindi raggiungerà gli Stati Uniti, dove è attesa per partecipare a una serie di vertici sul Clima e di proteste, in barca a vela, attraversando l’Atlantico. E sebbene questa sia la prima esperienza in barca a vela per la giovane attivista svedese, Greta Thunberg “è pronta ad accettare ...

Trasporto aereo : i passeggeri Usano sempre più tecnologie per il volo : In vacanza il relax inizia già in aeroporto grazie alla tecnologia: secondo SITA, il fornitore globale di tecnologia per il Trasporto aereo, i viaggiatori che utilizzano soluzioni IT per il volo – da prenotazione (85%) e check-in (54,5%) al bag drop (20,5%), fino a imbarco (23%) e controlli di frontiera (44%) – sono sempre di più e sono più felici di chi si affida a metodi tradizionali. E chi sceglie la tecnologia è più disposto a spendere per ...