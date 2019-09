Se per il giudice è un diritto lavorare troppo lentamente

Lukaku e Kessie insultati per la pelle nera - ma per arbitri e giudice sportivo il razzismo non esiste. E il Verona protegge la sua curva : Gli ululati a Lukaku? Giusto un paio di “versi”, non sono discriminatori. Gli insulti a Kessie? E chi li ha sentiti. Per il calcio italiano il razzismo non esiste. O almeno così verrebbe da credere leggendo i referti arbitrali o i comunicati del giudice sportivo. Domenica sera la partita tra Verona e Milan è diventata un caso: i giocatori rossoneri si sono lamentati platealmente per i “buuu” che hanno preso di mira Frank Kessié, centrocampista ...

Il giudice sportivo non punirà il Cagliari per i cori razzisti rivolti a Romelu Lukaku : La Lega Serie A non prenderà provvedimenti nei confronti del Cagliari Calcio per i cori razzisti rivolti dal suo pubblico al centravanti belga dell’Inter Romelu Lukaku in occasione della seconda giornata di campionato. Nel comunicato ufficiale pubblicato martedì sul sito

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : stangata per De Paul : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 17 settembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottiglie di plastica semi piene anche in ...

Il giudice : "Rapporti falsi sui monitoraggi". Paura per due viadotti in Liguria e Puglia : Jacopo Granzotto La reazione di Aspi: su un ponte siamo intervenuti, l'altro è stato ristrutturato Controlli addomesticati sui viadotti gestiti da Autostrade per l'Italia. Prima e dopo il crollo del Ponte Morandi. L'inchiesta bis sulla tragedia genovese scoperchia un mondo di monitoraggi così, tanto per dire. Rapporti ufficiali su intasatissimi cavalcavia che - secondo il Gip - avrebbero minato negli anni la sicurezza degli ...

Annullato processo a due pericolosi spacciatori - durante udienza il giudice si addormenta e russa in aula : Un processo Annullato perché il giudice, forse stanco dopo una notte insonne, si è addormentato durante l’udienza. A chiedere l’annullamento del processo sono stati gli avvocati difensori dei due imputati, due pericolosi spacciatori che in primo grado erano stati condannati a 11 e 13 anni di carcere. Il giudice si è addormentato all’improvviso mentre era in corso diverse testimonianze. Ad un certo punto il giudice ha iniziato a ...

Squalificati Serie C - le decisioni del giudice sportivo : due giornate per Ricci - multa alla Reggina : Squalificati Serie C – L’ultima giornata del campionato di Serie C ha regalato grande spettacolo, sono arrivate indicazioni in vista del proseguo della stagione. Nel frattempo il giudice sportivo della Lega di Serie C, Pasquale Marino, ha squalificato nove giocatori dopo le gare valide per la seconda giornata di campionato. Due turni di stop per Ricci (Francavilla, per lui anche ammenda di 500 euro) e Silvestri (Potenza), una ...

Francesco Zampaglione : "Rapina in banca per protesta". Ma il giudice convalida l'arresto : Secondo gli inquirenti il cantautore fratello del leader dei Tiromancino potrebbe tornare a delinquere. L'appello della compagna e i ricordi dei vicini

Discriminazione territoriale - il giudice sportivo sanziona la Fiorentina per i cori contro i Napoletani - i dettagli : Il giudice sportivo ha diramato un comunicato dopo la prima giornata di Serie a Tim: “Il giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata, i sostenitori dell’ Atalanta, Fiorentina, Internazionale, Milan, Napoli e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : stop per due calciatori : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo dopo la prima giornata del massimo campionato italiano. Sono solo due i calciatori fermati, entrambi per un turno, gli unici due espulsi del weekend: Dawidowicz dell’Hellas Verona e Farias del Lecce. Ammenda per due società. a) SOCIETA‘ Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato cori insultanti di matrice ...

Ruth Bader Ginsburg - la più anziana giudice della Corte Suprema - nelle ultime settimane è stata curata per un tumore : Ruth Bader Ginsburg, la più anziana giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, nelle ultime settimane è stata curata per un tumore: lo ha detto una portavoce della Corte, aggiungendo che la giudice ora sta bene e continuerà a lavorare

Squalificati Coppa Italia - le decisioni del giudice sportivo : stangata per tre calciatori : Squalificati Coppa Italia, le sanzioni del giudice sportivo dopo le gare della competizione giocate nel weekend. Ecco il comunicato. SOCIETA’ Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. MONZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa tre minuti. calciatori calciatori ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DRUDI Mirko (Cittadella): per comportamento ...

Viminale - il giudice : “Licenziamento discriminatorio per la mediatrice peruviana che ha scritto la lettera a Salvini” : Il Viminale ha discriminato Elizabeth Gaby Arquinico Pardo. Lo ha stabilito il Tribunale di Como che ha riconosciuto con un’ordinanza “il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal ministero dell’Interno, per aver richiesto e ottenuto dalla cooperativa ITC l’immediata sostituzione della mediatrice linguistico culturale in lingua spagnola alla Questura di Milano“. Elizabeth Arquinico Pardo, autrice del libro lettera agli ...

ONG - un giudice tedesco ha condannato Salvini per violazione del diritto d'autore : Da diverso tempo si assiste allo scontro tra Matteo Salvini e le organizzazione umanitarie non governative internazionali. Nelle ultime ore lo stesso ministro dell'Interno italiano è stato condannato da un giudice tedesco, in quanto avrebbe violato il diritto d'autore pubblicando una foto di un membro dell'equipaggio della nave della ONG Mission Lifeline. Più precisamente, si tratta di un'immagine di Soren Moje che è stata scattata dal ...

Amici : Giudice In Seri Guai! Ecco perchè! : Amici: un Giudice del talent show rischia molto a seguito di alcune voci circolate sul suo conto, secondo le quali sarebbe del tutto inadatto nel ruolo che ricopre. Di chi stiamo parlando e cosa sta succedendo? L’ultima edizione di Amici è finita da un bel po’, ma si torna a parlare della trasmissione per motivi piuttosto sgradevoli. Stavolta al centro della bufera è finito un Giudice dell’edizione del 2015, il quale è stato ...