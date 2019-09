Formula 1 – Cambio di regole dal 2020? Hamilton e Vettel durissimi | “una stronzata

Fonte : sportfair

(Di domenica 22 settembre 2019)non nascondono il loro disappunto riguardo l’ipotesi di inserire la Qualifying Race a griglia invertita dalManca poco ormai per il Gp di Singapore: grande festa rossa ieri pomeriggio, con la terza pole position consecutiva di Charles Leclerc, che ha lasciato senza parole Lewis, secondo davanti a. A margine delle qualifiche del Gp di Singapore, i piloti sono stati interrogati su quella che potrebbe essere una clamorosa novità dalla stagione: la qualifying race a griglia invertita. “Non so davvero cosa dire. La gente che ha proposto questa cosa non sa davvero di cosa sta parlando“, ha esclamato Lewis. “Io credo sia unacompleta, se devo essere onesto. Credo che si sappia che se vogliamo migliorare le cose sia chiaro che dobbiamo lavorare assieme. Dobbiamo creare corse migliori. Questa idea non è ...

UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? Dall'incidente di @ValtteriBottas ? al problema al cambio di @Charles_Leclerc ? - giulyleclerc : RT @SkySportF1: ?? Dall'incidente di @ValtteriBottas ? al problema al cambio di @Charles_Leclerc ? - PittiLuca : RT @ElioFeliciani: @supermimmone2 Non ha voluto la F1 però in cambio blocca per una settimana l’EUR per la formula E? Che cazzo di differen… -