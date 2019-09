Conte | riforma fisco e carcere per evasori Di Maio | «No alla tassa sulle merendine»

Conte : "Sistema fiscale iniquo - <br> riforma in 2-3 anni" : Giuseppe Conte ha preso parte stamane all’iniziativa della Cgil relativa alle Giornate del Lavoro. Sul palco assieme al leader Maurizio Landini, Conte è stato il primo presidente del Consiglio ad accettare l’invito alla manifestazione. "Sono sorpreso del fatto che è la prima volta che un premier accetti - ha dichiarato in apertura il premier - . Rompiamo gli schemi, quindi, ma in modo inconsapevole. Un confronto serve innanzitutto a un ...

Fisco - Conte : “Sistema iniquo e inefficiente - serve riforma. Favorevole a pene detentive per i casi di conclamata evasione” : “Giudico il sistema fiscale iniquo e inefficiente. Dobbiamo arrivare a una disciplina organica che crei una vera alleanza tra il cittadino onesto e il Fisco. Dobbiamo risistemare tutta la legislazione” e “siamo favorevoli a pene anche detentive per i casi di conclamata evasione, chi sbaglia deve pagare pesantemente”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte dal palco della festa della Cgil a Lecce. “Avremo due o ...

Fisco : Conte - ‘lo giudico iniquo e inefficiente - riforma profonda’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Il Fisco ha bisogno di una riforma profonda, personalmente lo giudico iniquo e inefficiente. Quanto è stato fatto finora non è sufficiente, dobbiamo pervenire a una disciplina organica”, anche per superare uno “stato di cose che fa percepire il Fisco come nemico da cui difendersi. Occorre sistemare tutta la disciplina, e quando dico questo non parlo solo di aliquote”. Così il ...

Conte a Bruxelles - in agenda modifica del Patto di stabilità e riforma di Dublino : Il premier vedrà la presidente designata della Commissione Ursula von der Leyen e quello uscente Jean-Claude Juncker; il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e quello designato Charles Michel. Oltre al presidente dell'Europarlamento David Sassoli

Ue - Conte incontra Von der Leyen a Bruxelles : punti d’incontro su riforma di Dublino - patto di stabilità e investimenti sull’ambiente : Avrà inizio alle 10.30 quello che si annuncia come un nuovo corso dei rapporti tra Roma e Bruxelles. A quell’ora a Palazzo Charlemagne, nella capitale belga è in calendario l’incontro tra Giuseppe Conte, capo del governo M5s-Pd che ieri ha ottenuto la fiducia in Senato, e Ursula Von der Leyen, presidente designata della Commissione europea che ieri ha ufficializzato la nomina di Paolo Gentiloni a commissario Ue per gli Affari ...

Conte ALLA CAMERA "SUBITO RIFORMA LEGGE ELETTORALE"/ Diretta voto di fiducia Pd-M5s : CONTE ALLA CAMERA, il discorso del Premier in Diretta video streaming: voto di fiducia in serata, il programma Pd-M5s-LeU e il piano di RIFORMA elettorale

Governo : Conte - ‘riforma sistema voto - auspico con ampia condivisione’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Occorrerà avviare un percorso di riforma, quanto più possibile condiviso in sede parlamentare, del sistema elettorale”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera. L'articolo Governo: Conte, ‘riforma sistema voto, auspico con ampia condivisione’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - patto in cinque punti Pd-M5s per riformare la Costituzione e dare al Conte bis l’orizzonte della legislatura : Dal taglio dei parlamentari al “pacchetto” di riforme costituzionali, che comprenda anche la legge elettorale in senso proporzionale, la fiducia congiunta e la “sfiducia costruttiva” al Governo, la riduzione dei delegati regionali, i governatori a Palazzo Madama e la parificazione dei requisiti di elettorato. In altre parole, un’autentica revisione della materia ordinamentale. Il tutto da sottoporre a un doppio ...

Governo Conte 2 - cercasi riforma del sistema bancario disperatamente : Leggo e rileggo i 29 punti del programma del nascente Governo giallorosso, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito democratico e faccio fatica a trovare la parola “banca” e suoi derivati. Qualcosa che faccia riferimento alla riforma del sistema bancario malato. Per la precisione trovo, al punto 19, una generica indicazione al lancio di “un piano straordinario di investimenti per la crescita e il lavoro al Sud, anche attraverso il ...

Tasse - la riforma che non c'è : il Conte bis ora fa paura alle imprese : Il programma del nuovo governo preoccupa le realtà imprenditoriali. Cancellata l'estensione della flat tax, si rischia di...

Governo Conte 2 - riforma della giustizia e intercettazioni : i dossier del riconfermato Bonafede. Che hanno fatto cadere l’esecutivo con la Lega : Ha giurato con la mano sul cuore come Sergio Costa, l’unico altro ministro lasciato al suo dicastero nel passaggio dal Conte 1 al Conte 2. Ma la conferma di Alfonso Bonafede in via Arenula ha un significato diverso rispetto a quella del titolare dell’Ambiente. I più distratti l’hanno semplicemente colLegata alla sua nota duplice vicinanza: da una parte a Luigi Di Maio, il capo politico del quale è fidato alleato dentro al ...

RIFORMA PENSIONI & LAVORO/ Rdc - quota 100 e cuneo - le tre mine sul Conte 2 : RIFORMA PENSIONI. Ridimensionare Rdc e quota 100 sarà molto difficile, anzi le spese aumenteranno. E sul costo del LAVORO Pd e M5s hanno proposte diverse.