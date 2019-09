Video Cagliari-Genoa | 3-1 | | gol e highlights | altri 3 punti per i casteddu | Serie A

DIRETTA/ Cagliari Genoa - risultato 0-0 - streaming Video e tv : le formazioni - via! : DIRETTA Cagliari Genoa streaming video e tv, quote e risultato live: si scende in campo per l'anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A.

Cagliari - buon sangue non mente : esordio con gol per Bruno Conti Jr e abbraccio al padre Daniele [Video] : E’ proprio il caso di dire buon sangue non mente. Bruno Conti Jr realizza un gol all’esordio in Primavera con la maglia del Cagliari, la stessa del padre Daniele. Il più piccolo dei Conti ha regalato così una vittoria importante per il campionato dei rossoblu nel pieno stile della sua famiglia che tanto ha dato al calcio. Un tiro dai 25 metri, simile alle punizioni di potenza del padre o alle prodezze del nonno Bruno, pezzo di ...

Video Parma Cagliari, risultato finale 1-3,: gli highlights e i gol della partita giocata al Tardini e valida per la terza giornata di Serie A.

Cori a Lukaku - le immagini che scagionano i tifosi del Cagliari [Video] : Continua a tener banco il caso dei presunti ululati razzisti a Romelu Lukaku, domenica sera a Cagliari. Quando l’attaccante belga si è è presentato dal dischetto per calciare un rigore decisivo ai fini del risultato dalle tribune della Sardegna Arena sono arrivati fischi, Cori e ululati di presunto stampo razzista. Oggi, la Curva Nord dell’Inter si è esposta schierandosi a fianco dei tifosi del Cagliari, Parte della tifoseria ...

Romelu Lukaku - buu razzisti tifosi Cagliari/ Video - lui : 'Siamo nel 2019'. E la Lega.. : Romelu Lukaku, buu razzisti da tifosi del Cagliari. Lo sfogo del calciatore e la presa di posizione della società sarda. Poi l'iniziativa della Lega Calcio.

Cagliari - Simeone saluta Firenze : “Una città che ho sentito mia” [Video] : “Ciao Firenze. E’ l’ora dei saluti. E’ l’ora dell’addio”. Con queste parole inizia il messaggio che Giovanni Simeone dedica alla piazza viola, alla Fiorentina e ai suoi tifosi il giorno dopo l’ufficialità del suo trasferimento a Cagliari. “Questa città l’ho sentita mia – scrive su Instagram il Cholito pubblicando anche un video con i suoi gol -. L’ho apprezzata, ...

Cagliari-Chievo - Rog esordisce con un gol (Video) : Un esordio fortunato per Rog con la maglia del Cagliari. Nel terzo turno di Coppa Italia contro il Chievo è sua la rete del raddoppio che porta alla vittoria della squadra. Una serpentina e poi un tiro di destro all’incrocio dei pali. Il croato riceve gli applausi dello stadio e dei suoi nuovi tifosi. La partita finisce 2-1. L'articolo Cagliari-Chievo, Rog esordisce con un gol (VIDEO) sembra essere il primo su ilNapolista.