Trasporto pubblico lombardo | 5 milioni per il servizio in aree montagna e in quelle meno

A Parigi oggi c’è un grande sciopero del Trasporto pubblico : A Parigi è in corso un grande sciopero del trasporto pubblico che sta causando disservizi, rallentamenti e un aumento del traffico stradale. Lo sciopero ha coinvolto i lavoratori della RATP (la società che gestisce metropolitana, bus e tram a Parigi)

Google Maps aggiunge un mucchio di novità : ecco le segnalazioni per i lavori in corso - il Trasporto pubblico e le opzioni di notifica : Oggi Google Maps aggiunge due nuove funzionalità, ovvero una sezione per un rapido accesso alle linee di trasporto pubblico preferite e un elenco delle impostazioni di notifica meglio organizzato, inoltre la versione 10.25.24 suggerisce come segnalare lavori in corso, chiusure di corsia e oggetti su strada. L'articolo Google Maps aggiunge un mucchio di novità: ecco le segnalazioni per i lavori in corso, il trasporto pubblico e le opzioni di ...

Trasporto pubblico locale - in sciopero per 4 ore il 16 settembre : L'Aquila - Un concorso per 55 posti per meccanici, indetto e mai espletato. Pochi mezzi in vista dell' inizio dell'anno scolastico, con il mancato arrivo di nuovi 206 pullman, e diverse problematiche da risolvere come quella di una privatizzazione mascherata per subaffidamenti ad aziende private quasi due milioni (1.928.722) di chilometri, e che hanno portato la Filt Cgil a proclamare uno sciopero di quattro ore del Trasporto ...

Pubblico di soccorso - un drone per Trasporto defibrillatore : Un drone appositamente progettato e realizzato per il trasporto veloce del defibrillatore, per coadiuvare, con l'aiuto di una formazione diffusa della popolazione al suo uso, il normale servizio Pubblico di soccorso nei casi di arresto cardiaco improvviso: ad introdurlo e' un progetto in fase di sperimentazione nel territorio di Terni, che vede il coinvolgimento anche della vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, la ternana Martina ...

Trasporto pubblico locale - in sciopero per 4 ore il 16 settembre : L'Aquila - Un concorso per 55 posti per meccanici, indetto e mai espletato. Pochi mezzi in vista dell' inizio dell'anno scolastico, con il mancato arrivo di nuovi 206 pullman, e diverse problematiche da risolvere come quella di una privatizzazione mascherata per subaffidamenti ad aziende private quasi due milioni (1.928.722) di chilometri, e che hanno portato la Filt Cgil a proclamare uno sciopero di quattro ore del Trasporto ...

Parma. Rivoluzione nei Servizi di Trasporto Pubblico : È in arrivo nei prossimi mesi una Rivoluzione nei Servizi di Trasporto Pubblico locale. Si tratta di un progetto che

Trasporto pubblico - Federconumatori contro aumento dei biglietti : Trasporto su gomma: Federconsumatori Sicilia si schiera contro l'aumento dei prezzi. Nota all'Assessorato Regionale ai Trasporti.

Trasporto pubblico Locale - Cisl : a rischio il futuro di TUA ed il valore “pubblico” del trasporto : Chieti - “Se la soluzione delle problematiche che investono il trasporto Pubblico Locale ed il bilancio di TUA passa attraverso la scelta di ricorrere a sub concessioni di tratte soggette ad obbligo di servizio Pubblico e a norme di Legge regionali che aumentano i costi in capo alla Società, affidando ad essa ulteriori tratte senza prevederne i legittimi corrispettivi, si deve presumere che vi sia l’intento politico di minare la scelta ...

Nuovi autobus per il Trasporto pubblico a Modica : Nuovi autobus AST per servizio urbano ed extraurbano a Modica. A partire da settembre verranno impiegati dieci mezzi di ultima generazione