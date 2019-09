Libero scrive ' Fico presidente della Camera a gas' | lui querela | il giudice archivia tutto

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 21 settembre 2019) Un'zione che, di fatto, suona come una vittoria diquella che ha chiuso in partenza lasporta dalRobertonei confronti del quotidiano, noto per usare toni che spesso appaiono ruspanti e pungenti. Il giornale aveva infatti criticatoper aver reso visita all'ambasciatrice palestinese in Italia Mai Al Kaila: la critica riguardava il fatto che fosse andato a trovare una figura politica che, secondo, è contraddistinta da due anime, una che racconterebbe agli italiani che le ragioni palestinesi nei confronti delle note vicende storiche con Israele sarebbero caratterizzate dalla non violenza, l'altra che arriverebbe addirittura a santificare come martiri i terroristi palestinesi autori di sanguinosi attentati.definitoa gas' Ciò che aveva spintoreerano diversi punti ...

gib_barbara : @ManuelaBellipan @La_manina__ Salvini, nonostante quello che scrive il giornalista, non ha mai citato né fatto rife… - PeterNHerold : Anche a voi da fastidio che @Libero_official non scrive gretin* con l‘asterisco? Sarebbe più inclusivo, non pensate… - ufolazar : @MichelaMeloni1 @bundolo48 ??Comunque è stato sempre un giornale:'Libero' di sparare:'CAZZATE'..!!! E l'autore...??… -