Il barbiere non può andare a casa del giudice e il giudice lo fa arrestare

Fonte : baritalianews

(Di sabato 21 settembre 2019) Un magistrato aveva contattato un, il suo di fiducia, perché andasse acsua a fargli barba e capelli. Il, però in quel momento aveva il negozio pieno di clienti e ha dovuto dirgli di no. E allora ilha ordinato che venisse arrestato. Questa vicenda è accaduta in Afghanistan e ilche si chiama Daud Bakhtiyari non ci ha pensato due volte a faril suodi fiducia, Ayed Ahmed. Il magistrato quando ha saputo che ilsi era rifiutato di eseguire il suo ordine, ha chiamato il capo della polizia e gli detto che avrebbe dovutoilper un reato ben preciso: «oltraggio alla Corte». Il capo della polizia ha spiegato così: «Quando unordina un arresto per noi polizia non c’é altra via d’uscita che eseguirlo».

marchesaangeli : RT @MosllerD: 'I vantaggi dell integrazione UE non sono nemmeno percepiti' Perchè non esistono cari miei, ve lo dice anche Mattarella usan… - BrunoContiFA7 : @marcocongiu È storia vecchia. Alla buvette si è sempre mangiato di lusso a due lire. Perché ora ci si meraviglia?… - _Karashi_san : @Barbara21990146 Anche il barbiere del mio consorte è cinese ed bravissimo! Io invece non vado dalla parrucchiera… -