Diagnosi di Alzheimer dall’oculista? Esperti del sito ‘Dottore | ma è vero che?’ della

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019) L’oculista può diagnosticare l’? La risposta a questa domanda arriva daglidel‘Dottore, ma èche?’Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo). “Se sospetti di soffrire di demenza senile, è sufficiente farti visitare da un oculista. Tra le non poche notizie strane che circolano a propomalattia di, questa è relativamente nuova ed è frutto di uno studio pubblicato all’inizio del 2019 – evidenziano gliin occasioneGiornata mondiale dell’che si celebra oggi – La ricerca ha destato molta attenzione nella tarda primavera del 2019 erano le evidenze relative alla scoperta che le persone con degenerazione maculare legata all’età avevano il 20% in più di probabilità di sviluppare demenza rispetto alle persone che non avevano quella particolare la ...

Fondaz_Veronesi : Oggi si celebra la giornata mondiale dedicata all' #Alzheimer, la più comune causa di demenza. A che punto siamo co… - robanza1 : RT @Fondaz_Veronesi: Oggi si celebra la giornata mondiale dedicata all' #Alzheimer, la più comune causa di demenza. A che punto siamo con l… - BariMigliore : RT @Fondaz_Veronesi: Oggi si celebra la giornata mondiale dedicata all' #Alzheimer, la più comune causa di demenza. A che punto siamo con l… -