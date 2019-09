Cronache dalla paternità | «Così aiuto mia moglie mentre allatta»

Fonte : vanityfair

(Di sabato 21 settembre 2019) Chronicles of Daddy Chronicles of Daddy Chronicles of Daddy Chronicles of Daddy Chronicles of Daddy Chronicles of Daddy Chronicles of Daddy Chronicles of Daddy Chronicles of Daddy Chronicles of Daddy Chronicles of Daddy Chronicles of Daddy Chronicles of Daddy Chronicles of Daddy Chronicles of Daddy No, l’mento non riguarda solo le donne, le madri. È un momento che coinvolge la famiglia e in particolare anche il partner che non: il papà (o l’altra mamma). Lo racconta molto bene Muhammed Nitoto nei suoi racconti quotidiani pubblicati su Facebook e Instagram: Chronicles of Daddy (di un papà). Con i suoi post (seguiti da circa 35mila folllower) Nitoto mostra la vita di tutti i giorni insieme ai suoi quattro figli: due maschi e due femmine. Non scatta semplicemente foto, con Chronicles of Daddy, Muhammed dà consigli agli altri papà che lo leggono, gli ...

