Cesena | 13enne litiga con i genitori e si getta sotto un treno

(Di sabato 21 settembre 2019) Una ragazzina di soli 13 anni residente aè uscita di casa nel cuore della notte e si ètaunin corsa: purtroppo l'impatto le è stato fatale. All'origine del folle gesto ci sarebbe l'ennesimo litigio con mamma e papà, che poche ore prima l'avevano rimproverata per non aver rispettato l'orario di rientro. Gravi i disagi alla circolazione dei treni su tutta la linea ferroviaria della dorsale adriatica. Il rimprovero e il folle gesto Gli inquirenti non hanno dubbi: la tredicenne travolta e uccisa da unmerci stamattina all'alba lungo la linea ferroviaria Bologna-Ancona (tra le stazioni die Villa Selva) si voleva suicidare. La ragazzina, di origine bulgara ma da sempre residente in Italia, frequentava la terza media in un istituto di. Da qualche tempo si sentiva grande e non ne voleva più sapere di dar retta ai: dal carattere vivace, ...

