Caserta | ghanese prende a testate agente FdI | Va cacciato subito

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 21 settembre 2019) Hail giudizio direttissimo ildi 28 anni finito in manette giovedì scorso acon l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e minacce. Dopo aver preteso dai dipendenti del sindacato Usb di piazza Vanvitelli che il proprio ticket-migranti venisse cambiato in denaro contante, lo straniero aveva dato in escandescenze di fronte al diniego degli operatori, arrivando a minacciarli con un coltello.Inseguito in via Mazzini dalle forze dell'ordine intervenute dopo la segnalazione, il 28enne si era rivoltato contro unrifilandogli un violenta testata per evitare l'arresto. Accorsi in gran numero, gli uomini in divisa erano poi riusciti a bloccare il facinoroso e a condurlo in questura per le pratiche di identificazione. Il poliziotto ferito aveva invece raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano diper medicare una lesione ...

