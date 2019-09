Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) Ladi Appello dihato a 16 anni e mezzo i tre giovani accusati di averFrancesco Della, la guardia giurata colpita a morte con una spranga il 3 marzo 2018 davanti a una stazione della linea 2 della metropolitana della città partenopea, e deceduta in ospedale dopo oltre dieci giorni di agonia. La sentenzala pena inflitta in, al termine del rito abbreviato, dal Tribunale dei minori di. Il pm aveva invece richiesto 18 anni di reclusione a testa. di una richiesta del pm di 18 anni di reclusione a testa. “Mi auguro che a queste persone non venga scontato nulla, ma che la giustizia, come dovrebbe essere sempre e per tutti gli uomini in uno stato di diritto, faccia il suo corso”, aveva scritto su Facebook Marta Della, la figlia della vittima, il giorno prima della sentenza. La vicenda in questi giorni è tornata ...

SkyTG24 : Il permesso premio concesso a uno dei minorenni che ha ucciso a #Napoli il vigilante Francesco Della Corte ha scate… - gioart79 : RT @Cascavel47: Vigilante ucciso a Napoli, la Corte d’Appello conferma la condanna in primo grado a 16 anni e mezzo di carcere per i tre gi… - AdriMCMLXI : RT @fattoquotidiano: Vigilante ucciso a Napoli, la Corte d’Appello conferma la condanna in primo grado a 16 anni e mezzo di carcere per i t… -