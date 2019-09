Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 10 | 10

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è di un morto e cinque feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri sera a Colombia and ITS nella parte nord-occidentale di Washington non lontano da casa bianca lo rende noto la polizia non si sa ancora che abbia sparato E perché ma si ipotizza un caso di criminalità comune Mark Zuckerberg è respinto l’ipotesi di vendere WhatsApp Instagram Lo ha reso ...

Pensioni Ultime Notizie : cuneo fiscale 36mila € - Landini chiede di ampliare : Pensioni ultime notizie: cuneo fiscale 36mila €, Landini chiede di ampliare Sul fronte Pensioni ultime notizie vertono sul taglio del cuneo fiscale, finalizzato a incrementare il salario netto nelle buste paga dei lavoratori dipendenti. Questa sarà una delle principali due misure (l’altra è lo stop all’aumento Iva) che rientreranno nella prossima Legge di Bilancio. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico avrebbero dunque intenzione di ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Torino : arresti nel mondo anarchico - 20 settembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Raffiche di arresti a Torino nel mondo anarchico a seguito degli scontri di febbraio, 20 settembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale trasferelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo quando ho parlato di migrazione non ho mai accettato la formula riduttiva di porti aperti porti chiusi ho sempre ragionato di rispetto dei diritti fondamentali del premier Giuseppe Conte intervistato da Enrico Mentana sul palco della festa di articolo1 soffermandosi sul tema dell’immigrazione la bozza di decreto legge sull’emergenza ...

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo traffico di influenze questa ipotesi di reato per la quale risulta indagato a Firenze l’avvocato Alberto Bianchi ex presidente di Open alla fondazione cassaforte per l’iniziativa di Matteo Renzi tra cui la Leopolda lo studio di Bianchi a Firenze da quanto si è appreso è stato anche perquisito ieri alla presenza del procuratore aggiunto ...

Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale giovedì 19 settembre Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno spartani formazione sia necessario che paesi che avvertono la responsabilità attivi non meccanismi comuni di redistribuzione lui dovrebbe assumere l’onere dei vari nel rispetto dei diritti umani per quelli che non hanno diritto a restare nell’Unione Europea ha detto il presidente Sergio Mattarella che ha incontrato questa mattina il ...

Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura di Battista Alberti 5 Stelle non vi fidate del PD iniziato Renzi ci ha lasciato decine di pali sono sempre il contrario di un governo con il PD ho sempre rifiutato il Partito Democratico quello del sistema per eccellenza quindi il più pericoloso ora continua a Di Battista Vi faccio una domanda davvero ...

Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera da redazione in studio Giuliano Ferrigno crediamo sia necessario che paesi che avrebbe me la responsabilità attivino meccanismi comuni di redistribuzione lui dovrebbe assumere l’onere dei rimpatri nel rispetto dei diritti umani quelli che non hanno diritto a restare nell’Unione Europea ha detto il presidente Sergio Mattarella che ha incontrato questa mattina il ...

Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 19 settembre in studio Giuliano Ferrigno il sindaco del PD di Bibbiano Andrea Carletti sospeso è talmente domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sugli atti della procura di Reggio Emilia ha presentato una querela segnalando 147 proposte mail dal contenuto ritenuto offensivo minatorio nei tuoi confronti Tra i denunciati c’è anche Luigi Di Maio che a metà luglio ...

Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno in apertura andiamo a Milano perché la procura ha aperto un’indagine conoscitiva tutto in o meno dei Rider il ciclofattorini che consegnano cibo a domicilio in particolare per verificare violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro a loro tutela L’aspetto della sicurezza pubblica sulle strade i profili igienico-sanitari riguardanti i ...

Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto da redazione da Francesco Vitale in studio gli iscritti del MoVimento 5 Stelle abilitati al voto sulla piattaforma Rousseau venerdì sono chiamati a votare sul patto civico per l’Umbria con il PD di pentastellati avranno la possibilità di esprimere il proprio parere sulla proposta fatta da Luigi Di Maio di sostenere alle elezioni regionali in Umbria un candidato presidente ...

Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale me ne ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il premier britannico Boris Johnson a 12 giorni entro la fine del mese per presentare i piani per la brexit l’Unione Europea altrimenti è finita e quanto annunciato dal premier finlandese canterine che detiene la presidenza di turno dell’Unione Europea riprendo la linea concordata con il presidente francese Emmanuel Macron è ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Israele - Netanyahu a Gantz "Un governo di unità" : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Dopo le elezioni in Israele, il premier uscente Netanyahu invita Gantz a fare un governo di unità, 19 settembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Francesco Vitale in studio sono 13 i senatori del gruppo renziano di Italia viva 12 dal PD contatti da Forza Italia primo ingresso dall’opposizione al via il gruppo anche la camera in tutto sarebbero quella tua parlamentari dell’ex premier il ministro della nuova Sara capodelegazione l’Italia viva garantiamo La legislatura almeno fino all’elezione del ...