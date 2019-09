Fonte : eurogamer

(Di venerdì 20 settembre 2019) IV Productions, Green Man Gaming Publishing e Kaleidoscope Trust, organizzazione internazionale per promuovere i diritti delle comunità LGBTQ+ diil, annunciano la loro collaborazione. Il 10% dei ricavi derivanti dalla prossima vendita delritmico/strategicoRun verranno infatti donati a sostegno di azioni nei paesi dove ancora la legge impedisce alle persone di manifestare apertamente il proprio orientamento sessuale, le proprie identità ed espressioni di genere.Run,italiano ideato e realizzato da IV Productions, Steam Factory e Hard Ton, verrà pubblicato su Steam per PC nella giornata del Coming Out Day - l' 11 ottobre 2019. Molto più di un semplice gioco in cui devi seguire il ritmo e azzeccare il beat giusto,Run offre sfide diverse per diversi livelli di abilità. La modalità 'Vanilla' è il rhythm game in cui il ...

Eurogamer_it : Pride Run è il videogioco che celebra i Pride di tutto il mondo - NerdworldI : IV Productions, Green Man Gaming Publishing e Kaleidoscope Trust annunciano la loro collaborazione per il lancio di… -